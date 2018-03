Geschreven op 19-3-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Bouwen-Klussen

Kantoorgebouw The Base op Schiphol werd na een flinke transformatie in 2015 opgeleverd in haar huidige vorm. Sindsdien mag The Base rekenen op een grote tevredenheid onder de al gevestigde bedrijven en heeft The Base een grote aantrekkingskracht op nieuwe huurders.

Door het grote succes van The Base en de aanhoudende vraag naar kantoorruimte in dit complex werd in het tweede kwartaal van 2017 gestart met de bouw van The Base D. Oplevering van het neuwe complex staat gepland voor het eerste kwartaal van 2019.

The Base D komt op het huidige parkeerterrein P22, in het verlengde van de bestaande Base. The Base D wordt direct verbonden met The Base via een passage. Dat betekent automatisch dat alle voorzieningen die The Base te bieden heeft, zoals een overdekt atrium met zitjes, restaurants The Market en VIVA!, Starbucks, Compananny 24/7 kinderopvang, Health Club The Base en een gameroom, beschikbaar zijn voor huurders van The Base D.

The Base D kenmerkt zich door strakke moderne lijnen en het gebruik van veel glas en groen. The Base D bestaat uit vijf lagen van ieder ca. 1.200 m2 en is daarom geschikt voor meerdere gebruikers. The Base D wordt volgens de meest recente richtlijnen van BREAAM Excellent gebouwd. Onder het gebouw komt een parkeergarage met 111 parkeerplaatsen. Het buitengebied wordt parkachtig ingericht waardoor buiten lunchen en werken tot de mogelijkheden behoort.

