Mooi hoor. ’s Werelds eerste bio-asfalt fietspad op basis van lignine op de campus van Wageningen University & Research (WUR) is in gebruik genomen. Het fietspad is ingedeeld in drie gemarkeerde proefvlakken waarin verschillende duurzame lignine-samenstellingen zijn opgenomen.

Lignine geeft hout, gras en stro, zijn stevigheid en zorgt voor de resistentie tegen microbiële afbraak. Er is volgens Wageningse onderzoekers voldoende lignine beschikbaar om alle bitumen in asfalt op termijn te kunnen vervangen.

Jaarlijks wordt er in Nederland tien miljoen ton asfalt geproduceerd waarvoor zo’n 400.000 ton bitumen uit aardolie nodig is. De asfaltindustrie is al jaren op zoek naar duurzame alternatieven, waarvan er inmiddels enkele zijn ontwikkeld. Onderzoekers van Wageningen Food & Biobased Research hebben nu ontdekt dat het duurzame bindmiddel lignine uit plantaardige biomassa een zeer interessante alternatieve bron is voor bitumen.

Het biopolymeer lignine werkt als een thermoplast en bindt asfaltbestanddelen aan elkaar. In het bio-asfalt wordt gewerkt met een gepatenteerde formulering waarin 50% lignine en 50% bitumen is verwerkt. Bijkomend voordeel is dat het asfalt hierdoor bij 130 graden in plaats van 180 graden Celsius kan worden verwerkt. Dit geeft een enorme milieuwinst.

