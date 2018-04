Geschreven op 5-4-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Bouwen-Klussen

Op een perfect bereikbare locatie in Leidsche Rijn komt Parkzijde. Een nieuwbouwplan met 34 grote, energieneutrale eengezinswoningen in verschillende afmetingen.

Parkzijde ligt in Hoge Weide aan de westkant van Leidsche Rijn. Deze wijk met veel groenstroken is gedeeltelijk omsloten met parken.

Direct nabij Parkzijde ligt Park Leeuwesteyn en het Willem-Alexanderpark waar de A2 onderdoor loopt. Even verderop in Leidsche Rijn zijn Park Hoge Weide en het Maximapark te vinden.

Parkzijde is op fietsafstand van hartje Utrecht en dankzij de Dafne Schippersbrug ben je in no time in het centrum van Utrecht.

De markante en robuuste hoek van het stedelijke bouwblok fungeert als een markering van de wijk Hoge Weide. De woningen kenmerken zich door hun verticaliteit in de gevels. Alle woningen zijn energieneutraal en hebben een GPR score van boven de 8. Dat wordt onder meer behaald door toepassing van warmtepompen met bodembronnen, CO2 gestuurde ventilatie en in de daken geïntegreerde PV-panelen.

De 34 energieneutrale woningen van Parkzijde komen in het gebied tussen de Laurierweg, Valeriaanweg, Kalmoesweg en Karamelweg. De woningen aan de Karamelweg krijgen een ‘Delftse stoep’. Dit is een privézone voor het huis. Er is een centrale toegang tot het binnenterrein, waar de meeste bewoners ook kunnen parkeren.

De oplevering van Parkzijde zal gefaseerd plaatsvinden. Naar verwachting gebeurt dit in de periode december 2018 – januari 2019.

Zie ook: Dafne Schippersbrug: Fietsbrug over Amsterdam Rijn Kanaal Tussen Leidsche Rijn en Oog in Al – Nieuw Hotel in Leidsche Rijn Centrum in Utrecht Met WELL Certificaat: Aloft Utrecht by Marriott – Duurzame Parkeergarage Berlijnplein in Leidsche Rijn Centrum in Utrecht