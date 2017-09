Geschreven op 24-9-2017 - Erik van Erne. Geplaatst in Bouwen-Klussen

Amsterdam Airport Schiphol heeft voor haar nieuwe terminal gekozen voor het ontwerp van KAAN Architecten. De nieuwe terminal wordt energieneutraal en opent in 2023. Het volledige dak wordt bedekt met zonnepanelen.

De nieuwe terminal biedt jaarlijks ruimte aan 14 miljoen passagiers. Het is een uitbreiding van de bestaande terminal en wordt aangebouwd aan vertrek en aankomst 1. Door het aan elkaar te bouwen, houdt Schiphol vast aan het één terminal-concept. De laatste keer dat Schiphol de terminal permanent uitbreidde, was in 1993 met de huidige vertrek- en aankomsthallen 3 en 4.

Door deze keuze heeft Schiphol besloten het ontwerp van consortium KL AIR – dat bestaat uit KAAN Architecten in samenwerking met ABT, Estudio Lamela en Ineco – te gaan realiseren.

Zie ook: Royal Schiphol Group Kiest voor 100% Duurzame Windenergie uit Nederland by Eneco – Schiphol Duurzaam: 35 Elektrische BYD Bussen op Amsterdam Airport Schiphol – Busstation Schiphol Noord Bekroond met ARC15 Innovatie Award: Zonnepanelen en LED-Verlichting – Schiphol Duurzaam: 167 Elektrische Tesla Model S Elektrische Taxi’s op Schiphol Airport – Hilton Hotel Amsterdam Airport Schiphol by Mecanoo Geopend: Energiezuinig en Duurzaam – Schiphol Duurzaam: TransPort, het Eerste LEED Platinum Kantoorgebouw van Nederland – Vrachtgebouw van Rhenus Logistics op Schiphol met Veel Daglicht en Zonnepanelen op het Dak – Schiphol Duurzaam: De Elektrische Vuilniswagen Binkie – Schiphol Duurzaam: Duurzame Initiatieven op Schiphol Airport, Afvalscheiding – Schiphol Duurzaam: Bagagetrekker op Waterstof – Schiphol Duurzaam: Warmte Koude Systeem – Schiphol Duurzaam: Duurzame Verlichting – Schiphol Duurzaam: De Elektrische Tazzari – Schiphol Duurzaam: Schiphollucht steeds frisser – Schiphol Airport Installs Philips Circular Lighting in Lounge 2