Direct naast treinstation Leidsche Rijn in Leidsche Rijn Centrum in Utrecht ontwikkelt Being Development het Aloft by Marriott hotel.

OZ Architects maakt het ontwerp voor het zestien verdiepingen tellende pand met 224 kamers. Naar verwachting wordt deze zomer begonnen met de bouw en openen de deuren in 2020.

Het gebouw krijg een LEED en als eerste hotel ter wereld ook een WELL certificering. Dit certificaat staat voor duurzaamheid, gezondheid en welzijn.

Het hotel krijgt een entree op de hoek aan het Brusselplein waar het gebouw is afgerond. Trappen langs de plint vangen het hoogteverschil op de locatie op. Naast de 224 hotelkamers komen in het pand verschillende publieke functies, voornamelijk in de plint en de kroon.

De bouw van het hotel gaat in de zomer van 2018 van start.

Het hotel is langdurig gehuurd door Odyssey Hotel Group, een internationaal actief hotelmanagement bedrijf, dat Aloft Utrecht zal gaan exploiteren.

De Odyssey Hotel Group heeft hiervoor een franchise overeenkomst met Marriott International, de eigenaar van Aloft Utrecht, gesloten.

