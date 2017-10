Geschreven op 19-10-2017 - Erik van Erne. Geplaatst in Bouwen-Klussen

Woningcorporatie Pré Wonen heeft voor een radicale oplossing gekozen om het Haarlemse wijkje Hof van Egmond nul-op-de-meter te maken: alleen de gevels van de monumentale woningen blijven staan.

Volgend jaar wordt de laatste van de honderdvierenvijftig woningen opgeleverd. Het doel is dat de woningen na de renovatie meer energie gaan opleveren dan dat zij gebruiken.

Het Hof van Egmond in de Haarlemse Slachthuisbuurt is bijzonder vanwege de stedenbouwkundige opzet en de sobere Amsterdamse Schoolstijl. De 154 sociale huurwoningen zijn in de jaren twintig van de vorige eeuw gebouwd. Het complex heeft sinds 2009 de gemeentelijke monumenten status.

De woningen zijn gebouwd in de jaren 1924 -1928. Door te funderen op een uitdrogende veenlaag (dus geen paalfundering) is in 1991 al geconstateerd dat de aanwezige verzakkingen zo structureel zijn dat een grote ingreep onvermijdelijk is. De voorkeur viel op de aanpak gebaseerd op een zogenoemd hoogniveau monumentenrenovatie met behoud van de monumentaal waardige gevels.

De kosten per woning voor de nieuwbouw heeft ongeveer 85.000 euro ex btw gekost. Om de woningen energieneutraal te maken komt daar nog eens 19.000 euro ex btw bij. De woningen zijn zeer goed geïsoleerd, hebben een individuele wko-installatie – warmte wordt 120 meter diep uit de grond gehaald – en iedere woning beschikt over zonnepanelen op het dak. Daarmee wordt een uitzonderlijke EPC van min 0,4 gehaald.

Bewoners betalen een energieprestatievergoeding aan Pré Wonen en krijgen een minimale rekening van het energiebedrijf.