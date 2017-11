EverUse brengt een innovatief, circulair isolatiemateriaal op de markt dat volledig van papierafval wordt gemaakt. EverUse heeft vijf jaar geïnvesteerd en ontwikkeld om een circulaire isolatiemat op de markt te brengen.

Isolatiefabrikant EverUse heeft een fabriek in Sneek geopend om isolatieproducten te maken van papierafval.

De fabriek in Sneek is ontworpen om elke mat volledig te kunnen hergebruiken. Doordat de producten kwalitatief hoogwaardig en vormvast zijn, kunnen deze opnieuw worden gebruikt in een andere constructie. Echter, als ze niet meer worden gebruikt, moeten de producten worden ingeleverd, want EverUse blijft eigenaar van de grondstof. Zo kan het bedrijf echt verantwoordelijkheid nemen en wordt er nooit meer iets weggegooid.

De EverUse isolatiematten worden gemaakt van natuurlijke, cellulose vezels. Doordat het product niet schadelijk is voor de huid en luchtwegen is het geschikt voor duurzame gebouwen. De EverUse Isolatieplaat is een stevige, veerkrachtige cellulose isolatieplaat met zeer goede thermische, akoestische en brandwerende eigenschappen. Geschikt voor het isoleren van daken, vloeren en voorzet- of binnenwanden. Verkrijgbaar in verschillende diktes: 35 mm, 40 mm, 50 mm, 60 mm en 70 mm. De EverUse Isolatieplaat is tevens Cradle to Cradle gecertificeerd.

EverUse is de eerste isolatiefabriek ter wereld met een Cradle to Cradle Bronze Certificaat voor haar product. Directeuren Marc van der Heijden en Martijn Vinke namen het certificaat in ontvangst van Martijn Weenings en Gert-Jan Vroege van SGS. EverUse ontving het certificaat omdat het product schoon en sociaal wordt geproduceerd en geen verkeerde toxische stoffen bevat. De circulaire isolatiematten van EverUse worden gemaakt in Friesland van papier afval en zijn uitmuntend getest op geluidsabsorptie, brandveiligheid en thermische isolatie. Met het Cradle to Cradle certificaat is EverUse een volledig en circulair alternatief voor bestaande isolatiematerialen.

Het Cradle to Cradle certificaat krijg je alleen als je aan de strenge eisen van het Cradle to Cradle Product Innovation Institute voldoet. In Nederland wordt de begeleiding van het traject toevertrouwt aan SGS, een wereldwijde speler die in Nederland vooroploopt met haar duurzaamheidsteam. SGS heeft zorgvuldig gekeken naar de fabriek en het productieproces en vervolgens de grondstoffen in haar state-of-the-art laboratorium getest. Na een lang en intensief traject kreeg EverUse vandaag het prachtige resultaat; het Cradle to Cradle certificaat.

