Edge Olympic, voorheen bekend als Olympic Plaza, is gelegen aan de Amsterdamse Zuidas, nabij het Olympisch Stadion.

Het Stadionplein in Amsterdam, dat gelegen is bij het Olympisch Stadion, zal voortaan het Johan Cruijffplein gaan heten, ter ere van de overleden ‘nummer 14’.

In het pand van ongeveer ca 11.000 m2 wordt dankzij geavanceerde technologie een omgeving gecreëerd waarin gebruikers zich prettig voelen en optimaal kunnen presteren. Zowel werknemers als bezoekers zullen merken dat dit kantoorgebouw allesbehalve traditioneel is, of zij nu een paar minuten blijven of langer. Elke fase van het bouwproject is gericht op de gebruikers en hun individuele behoeften. Het resultaat is een inspirerende werkomgeving met een breed scala aan flexibele werkruimten die geschikt zijn voor alle werkvormen.

In Edge Olympic kan iedereen met een smartphone-app zelf het licht en de temperatuur van zijn werkplek regelen. Het gebouw beschikt over een digitale infrastructuur die alles en iedereen binnen zijn muren verbindt met één cloudplatform. Het geluidsniveau en de luchtkwaliteit worden continu gemeten. Met dezelfde technologie kunnen gebruikers ook toegang krijgen tot het gebouw, hun collega’s snel vinden en beschikbare vergaderruimtes of werkplekken vinden.

Edge Olympic volgt een nieuwe duurzaamheidsstrategie om de voordelen voor mens en milieu te maximaliseren. Het is de bedoeling dat dit een van de eerste gebouwen in Nederland wordt met een WELL Gold-certificering, waar het laatste onderzoek en de nieuwste technische innovaties op het gebied van gezondheid en welzijn samenkomen. Daarnaast is Edge Olympic ontworpen om de impact op het milieu te minimaliseren. In plaats van het oorspronkelijke gebouw te slopen, werd gekozen voor een herontwikkeling; materialen werden hergebruikt en circulaire producten en systemen geïntroduceerd. Het oude natuursteen dient nu bijvoorbeeld als vloer op de begane grond en het bovenste deel van het pand is gebouwd met behulp van een demontabele houten constructie en een gecertificeerde Cradle-to-Cradle-gevel.

