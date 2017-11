Schiphol heeft een nieuw mortuarium geopend dat volledig duurzaam gebouwd is.

In het mortuarium faciliteert de Zorg Diensten Groep overledenen en nabestaanden die via de luchthaven Nederland binnenkomen of verlaten.

Het mortuarium bevindt zich op de grens van airside en landside, waardoor overledenen direct van en naar het vliegtuig gebracht kunnen worden.