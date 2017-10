Geschreven op 5-10-2017 - Erik van Erne. Geplaatst in Bouwen-Klussen

Het gebied langs het Merwedekanaal, tussen Villa Jongerius (zie foto) en de A12 wordt de komende jaren volledig verbouwd tot levendige stadswijk: De Merwedekanaalzone.

De inschatting is dat er maar liefst 10.000 woningen worden gebouwd, waarvan een groot deel hoogbouw met huren boven de sociale huurgrens.

Een bijzondere, kansrijke stukje stad. Centraal gelegen, dicht bij het toekomstige Beurskwartier en het Centraal Station.

De komende 15 jaar transformeert de Merwedekanaalzone van een voormalig distributiegebied naar een plek om te wonen, werken en te verblijven. Er komen hier tot ongeveer 2030 zo’n 6.000 tot 10.000 energiezuinige woningen. Dit zijn vooral koop- en huurappartementen maar ook eengezinswoningen. Het gebied waar vooral veel gaat veranderen, is ongeveer 60 hectare groot.

De Merwedekanaalzone wordt een energiezuinige, duurzame en groene stadswijk waar mensen met plezier kunnen wonen, werken en ontspannen.. De auto is hier te gast en het gebruik van fiets en OV wordt gestimuleerd. Er komt een woningbouwprogramma met een mix van sociale huur-, middeldure huur- en koopwoningen.

De Merwedekanaalzone is één van de gebieden waar Utrecht de groei van de economie en van het aantal inwoners op een gezonde manier mogelijk wil maken. Zo bouwt Utrecht aan een gezonde en duurzame stad voor de toekomst. Een compacte stad die tot 2030 groeit van 340.000 naar 410.000 inwoners.

Villa Jongerius is een rijksmonument en heeft sinds de restauratie in 2013 veel aandacht gekregen. De villa stamt uit de jaren dertig en is gebouwd door de ondernemer Jan Jongerius. Nu vertelt de villa het verhaal van de familie die in het huis heeft gewoond.

