Geschreven op 8-11-2017 - Erik van Erne. Geplaatst in Bouwen-Klussen

De Utrechtse Woningcorporatie Mitros gaat in de de 100%GZNDWonen Challenge op zoek naar de 100% gezonde woning. Dat kondigde Gerdi Berkers namens Mitros aan tijdens de Dag van de Binnenlucht, op donderdag 2 november gehouden in Congrescentrum 1931 in Den Bosch. De wedstrijd gaat 15 november 2017 van start.

De aanleiding voor de 100%GZNDWonen Challenge is dat Mitros meemaakt dat na renovatie van huurwoningen nieuwe problemen ontstaan. Na de succesvolle Badkamer Challenge zoekt Mitros nu een oplossing die garandeert dat huurders na renovatie, een gezond en aangenaam binnenklimaat hebben. Een woning met een gezonde luchtkwaliteit zonder klachten over tocht, schimmel en teveel vocht. Kortom, 100% gezond wonen.

Jaarlijks worden door Mitros 800 woningen onderhouden en gerenoveerd. Een geïsoleerde woning is goed voor de portemonnee van de huurder. Na de renovatie ontstaan vaak nieuwe problemen . De belangrijkste zijn: bewoners die last hebben van koude tochtstroom in de woning. Vochtproblemen zoals schimmel in badkamer, keuken en rest van de woning en geluidsoverlast bij bewoners door de ventilatiesystemen;

Mitros zoekt naar een doorbraak. Nieuwe, innovatieve manieren om te renoveren. Probeer. Experimenteer. Vind uit. Vereenvoudig en werk samen. Doet u mee?! Of de oplossing nou komt uit de technische hoek of niet. Elk voorstel, ongeacht uw bedrijfstak, ontvangt en bekijkt Mitros met veel belangstelling! U kunt tot uiterlijk 1 maart 2018 uw oplossing insturen.

Zie ook: Dag van de Binnenlucht 2017: Een Gezonde Woning is een Goed Geventileerde Woning – Duurzame Vernieuwing Vechtzoom en Gagel in Overvecht Noord Utrecht: 8300 m2 Zonnepanelen – Woningcorporatie Mitros in Utrecht Plaatst Twee Kleine Windmolens op Dak Hoofdkantoor