In de afgelopen jaren hebben meer dan honderd organisaties zich aangesloten bij een of meer Betonketens. Een actieve beweging, van onderop, met concrete afspraken en maatregelen binnen de lokale of regionale ketens.

Met de overgang van Netwerk Betonketen naar BouwCirculair blijft het goede van het netwerk behouden. Tegelijk wordt een volgende belangrijke stap gezet waarbij omvang, ambities, bouwmaterialen en (kennis)activiteiten de komende jaren naar een volgend niveau worden getild.

Op dinsdag 10 oktober wordt tijdens het BouwCirculair Congres 2017 officieel de gelijknamige beweging gelanceerd. Of beter gezegd: uitgebreid. Want met het succesvolle Netwerk Betonketen als basis kent BouwCirculair een vliegende start. Het congres fungeert als een ontmoetingspunt voor iedereen die zich verantwoordelijk voelt en te maken heeft met circulair denken en doen binnen de eigen organisatie.

Een plek waar alle leden en geïnteresseerden bij elkaar komen om bij te praten, kennis en ervaringen uit te wisselen en doelen voor de komende periode te formuleren. Daarnaast wordt ingezet op het realiseren van innovaties door het verbinden van partijen in de keten alsmede het betrekken van het onderwijs. Toeleveranciers, ontwerpers en architecten, opdrachtgevers als gemeentelijke overheden en anderen ontmoeten- en vinden elkaar tijdens het BouwCirculair Congres op dinsdag 10 oktober 2017, de Dag van de Duurzaamheid, bij de Provincie Noord-Brabant in ‘s-Hertogenbosch.

In de ochtend ontmoeten opdrachtgevers elkaar om te praten over aanbesteden en moederbestekken. Na het ochtendprogramma start de openbare bijeenkomst met een netwerklunch gevolgd door een afwisselend programma. U kunt zich hier aanmelden.

Zie ook: De Transitieagenda Bouw: De Circulaire Bouw Economie is een Feit in 2050 – Paviljoen Circl aan de Zuidas in Amsterdam: Circulair Bouwen by ABN AMRO – Groene Dromen: Cradle to Cradle – Een Circulaire Economie by VPRO Tegenlicht – Programma Nederland Circulair in 2050: Biomassa, Kunststoffen, Maakindustrie, Bouw en Goederen – Congres Circulaire Economie Noord-Nederland: De Status van de Circulaire Economie Anno 2017 – De Bouw Kleurt Groen – Next Step Beton! Nul CO2 Beton by Van Nieuwpoort Betonmortel – De Cradle to Cradle Rotonde Steyl in Venlo: De Meest Duurzame Rotonde van Nederland