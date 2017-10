Geschreven op 5-10-2017 - Erik van Erne. Geplaatst in Bouwen-Klussen

Het Beurskwartier is een grote uitbreiding voor het centrum van Utrecht met drieduizend nieuwe woningen, twee parken, waarvan één zo groot als Park Lepelenburg en een wat kleiner park.

Rondom de Jaarbeurs en het Westplein breidt Utrecht het centrum uit. Vanaf 2023 zal in de directe omgeving van de Jaarbeurs de nieuwe stadswijk Beurskwartier verrijzen waar duurzaamheid centraal zal staan.

Het nieuw te ontwikkelen deel van het centrum omvat twee deelgebieden: het Beurskwartier (dit is het gebied rondom de Jaarbeurs, waar nu nog de Oranjehal staat en de parkeerterreinen P1 en P3 van de Jaarbeurs liggen) en het Lombokplein (het huidige Westplein en omgeving). De plannen voor het Beurskwartier en Lombokplein omvatten de bouw van circa 3500 woningen, afgewisseld met werkplekken, cultuur, horeca, buurtwinkels en andere dagelijkse voorzieningen. Ook komen er twee parken, een plein aan het water, een stadsstraat en wordt de Leidse Rijn weer bevaarbaar gemaakt.

In het Beurskwartier komen zo’n drieduizend nieuwe woningen waar ongeveer vijfduizend mensen kunnen gaan wonen. De gebouwen zullen variëren in hoogte. Naast hoogbouw van negentig meter komen er ook lagere woningen. In de nieuwe stadswijk Beurskwartier komen ook diverse voorzieningen, waaronder horeca. Het doel is om zo energieneutraal mogelijk te verwarmen en te koelen en om elektriciteit lokaal op te wekken en te verbruiken. Daarnaast gaat men duurzame mobiliteit bevorderen.

Het huidige Westplein gaat ook veranderen. Het nieuwe stadsdeel gaat het Lombokplein heten en zorgt voor een betere verbinding tussen Lombok en het oude centrum. De Leidsche Rijn wordt doorgetrokken en bevaarbaar gemaakt en ook hier zullen woningen komen. De bouw van het Lombokplein gaat op zijn vroegst in 2020 van start, enkele jaren eerder dan de bouw van het Beurskwartier.

