Geschreven op 13-1-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Bouwen-Klussen

Het Jan van Foreest kantoorgebouw in de Dichterswijk aan het spoor, direct achter de Rabotoren aan de Croeselaan en vlakbij de Moreelsebrug dat als postsorteercentrum heeft gefungeerd is herontwikkeld tot een appartementengebouw met 218 appartementen.

Bij de transformatie van kantoor naar appartementen is de originele constructie zoveel mogelijk behouden. De buitenschil is vernieuwd zodat er voldoet aan de huidige isolatie-eisen. Het dak is voorzien van zonnepanelen, zodat energie duurzaam kan worden opgewerkt.

Er zijn verschillende soorten appartementen waarbij heel efficiënt is omgegaan met ruimte. De kleinere appartementen hebben een vrije hoogte tot wel 3,5 meter. Om deze hoogte optimaal te benutten zijn deze appartementen voorzien van een multifunctioneel woonmeubel. Hierin zijn verschillende voorzieningen op compacte wijze samengebracht zoals het bed, douche, wastafel, toilet, kledingkast, boekenkast, tv-meubel en zelfs de keuken. Doordat het bed zich boven de badkamer bevindt blijft er extra ruimte over in de woonkamer.

“Dit geeft het gevoel van een tweekamerappartement omdat je het bed niet in de woonkamer staat. In het souterrain bevinden zich tweekamerappartementen die direct aan het water zijn gelegen en in combinatie met de ronde gewelfde ramen geeft het de bewoners het gevoel van de werfkelders in de oude binnenstad. Op de bovenste verdieping bevinden zich driekamerappartementen met privé-dakterras met een wijds uitzicht over de stad. Het hele gebouw is geïsoleerd volgens de laatste normen en alle woningen zijn voorzien van zowel vloer-, wandafwerking, gordijnen, luxe keuken en sanitair”, aldus Robert Kraaij van Rotsvast Utrecht.

Jan van Foreest ligt in de Dichterswijk, direct aan het Centraal Station van Utrecht, vlakbij het oude stadscentrum en aan het water. Ondanks de centrale ligging in deze bruisende stad biedt Jan van Foreest veel rust en privacy door verschillende terrassen op het dak en aan het water. De binnenstad is via de Moreelse brug binnen enkele minuten te bereiken.

Op het met veel groen ingerichte terrein bevinden zich ruim zestig parkeerplaatsen en in het souterrain van gebouw is een grote toegankelijke fietsenstalling met een capaciteit van circa 350 fietsen. Via de fietsenstalling kunnen de bewoners direct bij het hoofdtrappenhuis en de lift komen. In het souterrain bevinden zich tevens circa 150 bergruimtes. Op de begane grond bevindt zich een Laundrette voorzien van was- en droogautomaten voor de bewoners. De geplande oplevering van de appartementen is vanaf 1 maart 2018.