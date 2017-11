Klimaat Geschreven op 21-11-2017 - Erik van Erne. Geplaatst in Agenda

Documentairemaker, klimaatjournalist en poolreiziger Bernice Notenboom zal op woensdag 22 november 2017 de eenentwintigste Warandelezing uitspreken, die dit keer klimaatverandering als thema heeft.

Kees Jan de Vet, dijkgraaf van waterschap Brabantse Delta, zal vervolgens een coreferaat verzorgen over de uitdaging van klimaatverandering voor de waterschappen.

Bernice Notenboom, de nummer 3 van de Duurzame 100 van vorig jaar, wil laten zien welke ramp zich voltrekt door de klimaatverandering. Dat liet ze onlangs zien aan 66 vertegenwoordigers van het bedrijfsleven bij een gezamenlijk bezoek aan Spitsbergen. Op Spitsbergen was te zien hoe ver gletsjers zich hebben teruggetrokken en dat rendieren, door het bevriezen van gesmolten sneeuw, steeds moeilijker voedsel kunnen vinden, zee-ijs is verdwenen, huizen zijn verzakt doordat het wegtrekkende ijs kusterosie veroorzaakt. De meegereisde CEO’s werden er stil van.

Kees Jan de Vet is de nieuwe dijkgraaf van waterschap Brabantse Delta en noemt klimaatverandering verreweg het belangrijkste maatschappelijke thema voor de waterschappen. Het zorg immers niet alleen op de Noordpool, maar ook in Brabant voor problemen, zoals wateroverlast en verdroging. In zijn coreferaat bij de Warandelezing gaat hij in op de uitdaging die klimaatverandering voor de waterschappen vormt. Wat staat ons te doen?

De Warandalezing 2017 is op woensdag 22 november 2017 van 19.30-21.00 uur (19.00 uur ontvangst; 21.00 uur borrel) in DZ 2, Dante Building van de Tilburg University.

De Warandelezing wordt ieder najaar georganiseerd op de campus van de universiteit, nabij park de Oude Warande. Met de Warandelezing willen de organisatoren het debat over duurzaamheidvraagstukken in de provincie Noord-Brabant bevorderen. Visie op wat een duurzaam Brabant kan zijn, en met welke strategieën zo’n visie werkelijkheid zou kunnen worden, zijn daarvoor belangrijk. Sprekers worden uitgedaagd hun visie te verbinden met actuele ontwikkelingen en beslissingen die nu (moeten) worden genomen.

In haar twintigjarig bestaan werd de Warandelezing gegeven door: Jan Rotmans, Klaas van Egmond, Marjan Minnesma, Wubbo Ockels, Peter van Wijmen, Liesbeth van Tongeren, Bert Heemskerk, Jacqueline Cramer, Andre Faaij, Herman Wijffels, Jan Pronk, Pieter van Geel, Rob van Dorlandt, Hans Achterhuis, Lucas Reijnders, Wim Hafkamp en Riek Bakker.

Academic Forum organiseert de Warandelezing in samenwerking met Tilburg Sustainability Center, Brabantse Milieufederatie en het Brabants Dagblad.

