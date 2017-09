Aanpassen aan en inpassen van klimaatverandering in de regio Utrecht vraagt om samenwerking tussen de overheid, burgers, bedrijfsleven en de wetenschap. Daartoe is de Coalitie Ruimtelijke Adaptatie ontstaan.

De Ruimtelijke Adaptatie Coalitie Regio Utrecht bestaat uit de partijen: gemeente Bunnik, gemeente Houten, gemeente Nieuwegein, gemeente Stichtse Vecht, gemeente Utrecht, gemeente Woerden, hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, provincie Utrecht en veiligheidsregio Utrecht.

Gedeputeerde Jacqueline Verbeek-Nijhof: “In Utrecht is veel kennis van klimaat beschikbaar. Er zijn tal van voorbeelden waaruit blijkt hoe wij hier gezamenlijk met klimaatadaptatie omgaan. Via het online magazine Het Slimme Klimaat kunnen wij deze kennis eenvoudig delen met anderen.”

De eerste stappen om in te spelen op klimaatveranderingen zijn in de regio Utrecht al genomen. Die kennis moet op regionaal, nationaal en internationaal niveau gedeeld worden, zodat slim ingespeeld kan worden op die veranderingen en daadwerkelijk stappen gezet kunnen worden. Namens de Coalitie Ruimtelijke Adaptatie zegt de heer Jansen op de Haar, lid van het dagelijks bestuur van Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden (HDSR): “Voorbereid zijn op veranderingen in het klimaat is een langetermijn-uitdaging voor iedereen. Het biedt de kans om stappen te nemen richting een betere woonomgeving.”

Met al die kennis in de regio en ook nog zo centraal gelegen is deze regio ook een uitermate geschikte vestigingslocatie voor het nieuwe klimaatinstituut (GCECA). Op 1 september jongstleden is daarom het bid voor het klimaatinstituut ingeleverd.

Zie ook: Klimaatinstituut Global Centre of Excellence on Climate Adaptation (GCECA) naar Utrecht