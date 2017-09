Klimaat Geschreven op 19-9-2017 - Erik van Erne. Geplaatst in Agenda

Op woensdag 20 september 2017 organiseren de gemeente Krimpen aan den IJssel, Entente Florale en Operatie Steenbreek de Nationale Groendag. Het thema van dit jaar is Met groen en blauw naar klimaatbestendige steden.

Deze kennis- en inspiratiedag is bedoeld voor professionals die in de openbare ruimte werkzaam zijn. De gemeente Krimpen aan den IJssel werd in september 2016 uitgeroepen tot de groenste stad van Nederland. Dit jaar vindt in Krimpen de Nationale Groendag plaats. Tijdens de Nationale Groendag in de De Tuyter – Hart van Krimpen in Krimpen aan de IJssel worden de winnaars van de Nationale Groencompetitie Entente Florale 2017 bekendgemaakt.

Andries Heidema, burgemeester van Deventer en vicevoorzitter van Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie, licht het landelijke beleid rondom klimaatadaptatie toe. Mario Jacobs, wethouder van gemeente Tilburg, geeft aan hoe zijn gemeente omgaat met klimaatverandering. ‘s-Middags zijn er workshops: waaronder een toelichting van wethouder Marco Oosterwijk (Krimpen aan den IJssel) over het grote bestuurlijke draagvlak voor participatie.

Isabelle Diks reikt de Nationale Groencompetitie prijs uit. De gemeenten Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Purmerend en Waalwijk strijden in de categorie ‘Stad’ om de titel. In de categorie ‘Dorpen en kleine steden’ doen Geertruidenberg, Lisse en Voerendaal mee aan de verkiezing.