Geschreven op 5-2-2017 - Erik van Erne. Geplaatst in Klimaat

Die witte poolkappen op onze blauwe planeet worden steeds kleiner. Dat komt doordat het zeeijs in rap tempo verdwijnt.

Er is zelfs wereldwijd sinds de metingen in 1979 begonnen nog niet zo weinig bevroren zeewater geweest. Vooral de situatie rond de Noordpool is alarmerend.

Klimaatonderzoekers van onder meer NASA luiden de noodklok, want het heeft grote gevolgen.

Low sea ice extent continues in both poles. Sea ice in the Arctic and the Antarctic set record low extents every day in December, continuing the pattern that began in November. Warm atmospheric conditions persisted over the Arctic Ocean, notably in the far northern Atlantic and the northern Bering Sea. Air temperatures near the Antarctic sea ice edge were near average. For the year 2016, sea ice extent in both polar regions was at levels well below what is typical of the past several decades. Read more at NSIDC