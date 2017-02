Klimaat Geschreven op 27-2-2017 - Erik van Erne. Geplaatst in Agenda

Op donderdag 2 maart 2017 vindt op het Plein in Den Haag tussen 15.00 en 19.00 uur een klimaatlintjes-ceremonie plaats, geïnspireerd door de Climate Ribbon, een ceremonie die tijdens de People’s Climate March in New York in 2014 werd gehouden.

Met de ceremonie willen de leden van de Nederlandse Klimaatbeweging, in samenwerking met de Grootouders voor het Klimaat zichtbaar maken dat veel Nederlanders zich ernstig zorgen maken over het klimaat en een intensiever, bestendig en proactief klimaatbeleid willen.

De organisatoren roepen kiezers op om tijdens de komende verkiezingen op een klimaatvriendelijke partij te stemmen, die deze zorgen serieus neemt.

Mensen worden op Klimaatlintjes uitgenodigd om hun persoonlijke antwoord te geven op de vraag “Wat is je dierbaar en hoop je nooit te verliezen door klimaatverandering?”. De antwoorden variëren van zorgen om het verdwijnen van diersoorten, vorst en sneeuw in de winter, tot vrees dat een toenemend aantal mensen als gevolg van klimaatverandering niet meer in hun levensonderhoud zal kunnen voorzien.

Alle boodschappen worden uitgeschreven op lintjes en opgehangen aan een mooie installatie. Ook worden passanten en politici uitgenodigd om deel te nemen. Alle deelnemers schrijven niet alleen een lintje, maar nemen ook een lintje van een ander mee. Daarmee ontfermen ze zich symbolisch over de zorg van de ander. De politici worden opgeroepen om verantwoordelijkheid te nemen voor deze zorgen en in de volgende regeerperiode met een effectief klimaatbeleid te komen.

Klimaatverandering raakt ons allemaal. 2016 was het warmste jaar ooit gemeten. De zeespiegel stijgt. Nu al vinden overal ter wereld abnormale droogtes en andere extreme weersverschijnselen plaats. Oogsten mislukken, ecosystemen veranderen. En dat terwijl iedereen afhankelijk is van lucht, water, voedsel en een leefbaar klimaat. We zijn verbonden door onze gezamenlijke wens veilig en gelukkig te leven.

Klimaatlintjes blijft tot eind april online om iedereen de kans te geven hun zorgen te delen. Of je nu links of rechts bent, iedereen is afhankelijk van een stabiel klimaat voor onder andere voedselzekerheid en het tegengaan van een verdere stijging van de zeespiegel. We moeten dit samen oplossen.