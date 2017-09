Geschreven op 3-9-2017 - Erik van Erne. Geplaatst in Klimaat

De provincie Utrecht en gemeente Utrecht hebben 1 september 2017 het bid ingediend om het Global Centre of Excellence on Climate Adaptation (GCECA) te huisvesten op de best bereikbare locatie van Nederland: Het Beatrixgebouw in Utrecht.

Op slechts een half uur van Schiphol, naast Utrecht Centraal Station denkt Utrecht in het Beatrixgebouw van de Jaarbeurs, de beste locatie te bieden aan het nieuw te vormen Klimaatinstituut. Verder biedt de regio met de nabije ligging van de Universiteit Utrecht, waar wereldwijd toonaangevend klimaatonderzoek gedaan wordt, en meerdere nationale wetenschappelijke instituten op gebied van klimaat, meteorologie, water en ondergrond, ook nog eens het ideale wetenschappelijke klimaat.

“Klimaat en gezondheid zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Als stad omarmen we bedrijven en kennisinstellingen die een actieve bijdrage leveren aan Gezond Stedelijk Leven in Utrecht. Het GCECA past daar als klimaatinstituut natuurlijk perfect bij” aldus wethouder Jeroen Kreijkamp.

