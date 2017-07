Klimaat Geschreven op 28-7-2017 - Erik van Erne. Geplaatst in Agenda

Hoe gaan we om met één van de grootste uitdagingen van deze tijd: klimaatverandering?

Waarom lukt het ons ondanks alle waarschuwingen, maar niet om onze samenlevingen echt grootschalig te veranderen?

Hoe moeten we omgaan met ons landschap en de afnemende biodiversiteit?

Dat Trump uit het klimaatverdrag van Parijs stapt is groot nieuws, maar feit is dat Nederland op dit moment ook niet genoeg doet om de doelen te halen. En hoewel de gevolgen van een opwarmende aarde niet te overzien zijn weten we dat we de aarde uitputten en de biodiversiteit afneemt.

Op 15 september 2017 gaat men in De Balie in Amsterdam tijdens de Klimaatmarathon op zoek naar antwoorden op deze en andere vragen. In een zes uur lange interviewmarathon spreken wetenschappers, activisten, opiniemakers, kunstenaars e.a. over de toekomst van onze planeet. Ze kijken naar blokkades en oplossingen in ons denken over het klimaat. In drie stappen gaan we van probleem naar oplossing: wat is de stand van zaken, welke psychologische reflexen beïnvloeden ons menselijk handelen en tot slot: wat kunnen we in Nederland doen?

Deelnemers zijn onder andere: Schrijver & dichter Lieke Marsman – Hoogleraar Transitiekunde Jan Rotmans – ‘Solar Warrior’ Roebyem Anders -Directeur en oprichter Commonland Willem Ferwerda – Kunstenaar Renzo Martens – Paleoklimatoloog Appy Sluijs – Filosoof Herman Philipse -Filmmaker Marijn Poels (The Uncertainty has Settled) – Oprichter Africa Wood Grow Roeland Lelieveld – Suze Gehem Co-founder/directeur bij De Groene Grachten en voorzitter van Rooftop Revolution – Kunstenaar & activist Teresa Borasino – Leo Meyer Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en VN Klimaatpanel (Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC) – Michiel Delfos Directeur van de divisie Schade & Inkomen Achmea – Philipp Kauffmann, oprichter van Original Beans – Piet van IJzendoorn, oprichter de Zonnehoeve – Wouter Helmer, co-founder Rewilding Europe

Interviewers: o.a. Yoeri Albrecht en Femke Halsema