Klimaat Geschreven op 6-10-2017 - Erik van Erne. Geplaatst in Agenda

De Jonge Klimaatbeweging nodigt u uit voor de Jonge Klimaatttop op zaterdag 21 oktober in Congres- en debatcentrum Arminius in Rotterdam. Jongeren uit heel Nederland komen samen om geschiedenis te schrijven in Rotterdam.

Samen met 60 jongerenorganisaties wordt de eerste Jonge Klimaatagenda gepresenteerd: hét visiedocument van jong Nederland voor onze toekomst in 2050, een duurzame toekomst.

Het gaat niet goed met het klimaatbeleid in Nederland. Jongeren zullen de gevolgen hiervan als eerste ervaren en dit besef is groter dan ooit. Het wordt tijd dat niet 40-plussers, maar wíj onze toekomst bepalen. Het is tijd voor actie.

In 2050 wonen, werken, eten en reizen we anders. En de route daarnaar toe? Die bepalen wij. Daarom zullen wij onze agenda overhandigen aan het kabinet.

Op 21 oktober laat de Jonge Klimaatbeweging zien dat de jongeren in Nederland een duurzame toekomst willen én daarvoor actie zullen ondernemen. De Jonge Klimaatbeweging verenigt de stemmen van meer dan 30 diverse jongerenorganisaties om klimaat- en duurzaamheidsbeleid te beïnvloeden. De Jonge Klimaatbeweging behartigt de duurzame belangen van jongeren bij overheid en politiek.

De volgende jongerenorganisaties schrijven mee aan de Jonge Klimaatagenda: DWARS, De Windkuikens, Enactus, FNV Jong, FUTUR, IFMSA-NL, ISO, JMA, Jong Aedes, Jong BNSP, Jong Bouwend Nederland, Jong Rabo, Jong Warmtenetwerk, Jong ZLTO, Jonge Democraten, Jonge Socialisten, Jonge Socialisten Rijnmond, Jongerenbeweging Oppositie, Jongerenvertegenwoordiger duurzame ontwikkeling naar de VN, JongR, LAKS, LSVB, NJR, PINK!, Rover Jong, SAMEEN Amsterdam, Slow Food Youth Network, Studenten voor Morgen en VCP Young Professionals

Ook de volgende partijen zijn betrokken bij de Jonge Klimaatagenda: Aimforthemoon, Eco-Schools, Gemeente Venlo, Ministerie van Economische Zaken, Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Natuur & Milieu, NHTV, Open Universiteit, Smaackmakers, SME Advies, Stichting de Reisbeweging, Sustainer Homes, Tiny House Nederland, TNO, VCP, VMRG, Woonstichting De Key en WUR