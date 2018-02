Geschreven op 22-2-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Klimaat

Milieuorganisatie WISE en duurzame energieleverancier Greenchoice lanceren een online platform waar burgers CO2-rechten kunnen kopen en vernietigen.

Die CO2 kan dan niet meer door de industrie worden uitgestoten. De organisaties vragen hiermee aandacht voor het falen van het Europese emissiehandelssysteem en willen samen met het publiek de kosten voor CO2-uitstoot opdrijven en daarmee de grote klimaatvervuilers aanpakken.

Carbonkiller maakt het voor iedereen mogelijk om CO2-rechten te kopen. Deze worden bij aankoop door Carbonkiller vernietigd. Die CO2 kan dan niet meer door de industrie worden uitgestoten. Hoe meer mensen, bedrijven en organisaties CO2-rechten opkopen, hoe moeilijker het wordt voor de mega-vervuilers om nog CO2 uit te stoten.

Om de uitstoot van broeikasgassen te beperken, bestaat er in Europa een systeem om de industrie en energiebedrijven schoner te laten produceren. Dit zogenoemde Emissions Trading System (ETS) is goed bedoeld, maar wordt slecht uitgevoerd. Het zit zo: De Europese Unie verdeelt vanaf 2005 zogenaamde emissierechten (ofwel CO2-rechten) onder bedrijven in Europa. Eén emissierecht geeft het recht om 1 ton CO2 uit te stoten. Als een bedrijf meer wil uitstoten dan het aan emissierechten krijgt, moet het rechten bijkopen. Maar er zijn zoveel emissierechten in omloop dat er een overschot is ontstaan. Vervuilen is hierdoor veel te goedkoop, want extra rechten bijkopen kost bijna niks. Met als gevolg dat de grote vervuilers CO2 blijven uitstoten in plaats van te verduurzamen.

Door het mogelijk te maken dat óók burgers, organisaties en kleine bedrijven tegen kostprijs emissierechten kunnen kopen en deze direct te vernietigen, stoken WISE en Greenchoice in de CO2-handel. Bij elke aankoop zijn minder emissierechten op de markt beschikbaar voor de grote vervuilers. Het initiatief is een manier om ervoor te zorgen dat meer mensen zich met het systeem gaan bemoeien.

Peer de Rijk, directeur WISE: “De handel in CO2 is een belangrijk instrument om gezamenlijk de uitstoot van broeikasgassen omlaag te krijgen en de opwarming van de aarde tegen te gaan, maar de meeste mensen vinden het maar ingewikkeld. Met als gevolg dat de politiek te makkelijk zwicht voor de sterke lobby van grote vervuilers. Daar moet verandering in komen. Het wordt tijd dat meer mensen, bedrijven en organisaties zich gaan bemoeien met het emissiehandelssysteem.”

