Geschreven op 14-3-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Klimaat

Handel in CO2 emissiecertificaten voorkomt verduurzaming door vervuilende bedrijven. Eigenlijk te gek voor woorden anno 2018.

De initiatiefnemers van CO2mok bedachten iets slims om hier aandacht voor te vragen maar hebben ook meteen een oplossing gecreëerd: het opkopen van emissiecertificaten en deze vervolgens op koffiemokken te drukken.

Op deze manier worden de certificaten onbruikbaar, zorgt de stijgende prijs ervoor dat investeren in verduurzaming interessanter wordt dan handelen in emissierechten èn kunnen de mokkenkopers bij het koffieapparaat vertellen dat ze een hele ton CO2 uit de markt hebben gehaald. Hiermee hebben ze de wereld weer een stukje beter en schoner gemaakt.

De Europese unie stelt een maximum aan de hoeveelheid CO2 die bedrijven mogen uitstoten. Wanneer een bedrijf minder CO2 produceert, kunnen zij de uitstootrechten verkopen aan bedrijven die over hun maximum heen gaan. Deze rechten worden verkocht in de vorm van certificaten. Op deze manier is er een levendige handel in emissiecertificaten en neemt de CO2 uitstoot langzaam af.

De CO2-mokken zijn een idee van het Amsterdamse reclamebureau BeyenMeyer. Directeur Lodewijk van der Peet: “BeyenMeyer gelooft in ondernemen en in sales, maar liever nog als de wereld daar ook beter van wordt. Sales will save the planet.”

De mokken zijn online te bestellen op CO2mok en kosten € 25,00 per stuk. Ook zijn de mokken verkrijgbaar bij Dille & Kamille.

