Geschreven op 15-12-2017 - Erik van Erne. Geplaatst in Iets anders

Utrechtse initiatiefnemers hebben een subsidieaanvraag gedaan bij de Rijksdienst voor ondernemend Nederland (RvO) om te boren met een maximum van drie kilometer diep voor een onderzoek naar de winning van aardwarmte.

Deze manier van warmtevoorziening kan helpen de Utrechtse klimaatambities te realiseren in 2020.

Initiatiefnemers zijn onder meer ENECO, Energie Beheer Nederland, boorbedrijf Huisman en de Universiteit Utrecht. Zij willen aardwarmte (geothermie) inzetten voor de Utrechtse energievoorziening.

De provincie Utrecht en de gemeente Utrecht sluiten zich aan bij dit samenwerkingsverband. Als het Rijk investeert, dan dragen gemeente en provincie Utrecht elk drie ton bij aan het demonstratieproject.

De meest geschikte plaats voor een proefboring lijkt de noord- of oostkant van Utrecht, vanwege de mogelijkheid om verbinding te maken met het warmtenet. Het boren zelf beslaat een periode van enkele maanden.

Er is nog niet veel bekend over de samenstelling van de aardlagen van Utrecht. Het onderzoek richt zich eerst op het maken van een analyse, daarna wordt een proefboring gedaan.

Als deze proefboring aantoont dat het winnen van aardwarmte veilig en verantwoord kan, vragen de partijen toestemming aan het Rijk om over te gaan tot exploiteren van de warmte. In dat geval kunnen per installatie ruim drieduizend woningen van duurzame warmte worden voorzien.

Ook als het project niet leidt tot het succesvol winnen van aardwarmte kan de opgedane informatie waardevol zijn. Half maart 2018 wordt bekend of de subsidie toegekend wordt en dit project doorgang kan vinden.

Zie ook: Hoe Werkt Aardwarmte?: Mooie Animatiefilm – Uitleg van Geothermie – Aardwarmte Den Haag: Duurzame Warmte voor Den Haag Zuidwest – Escamp Festival: Gratis Energie Kwartetspel Aardwarmte Den Haag – De Regeling Nationale EZ Subsidies: Risico’s Dekken voor Misboring bij Aardwarmte – Aardwarmte in Nederland: Het Geothermisch Informatiesysteem ThermoGIS by TNO – De Warmtekaart van Nederland: Warmtevraag en Potentieel Warmteaanbod in Nederland – Warmtenet Noordwest by WarmteStad: Duurzame Aardwarmte (Geothermie) voor Groningen – Urk Gaat Investeren In Aardwarmte

Aardwarmte in de Tuinbouwkas: Koekoekspolder IJsselmuiden by Greenhouse Geo Power – Green Well Westland Geothermie : Schone en Duurzame Aardwarmte Energie in de Kas – Grootste Geothermiecentrale in de Benelux van Energie Combinatie Wieringermeer (ECW) – Aardwarmte in de Glastuinbouw: Het Handboek Geothermie – Green Well Westland Geothermie : Schone en Duurzame Aardwarmte Energie in de Kas – Aardwarmte Kwintsheul: Project Natures Heat Westland van 9 Tuinbouwbedrijven