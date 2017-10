Geschreven op 18-10-2017 - Erik van Erne. Geplaatst in Iets anders

Mooi hoor. Ik had het even gemist, maar sinds enige tijd rijdt Qbuzz met 10 elektrische bussen op lijn 1 in Utrecht. Na zeven retourritten worden ze via een neerdalende pantograaff, een laadarm waarmee via een bovenleiding in een aantal minuten elektriciteit kan worden bijgetankt, aan het eindpunt in Utrecht Noord opgeladen.

Door regelmatig tussentijds te laden hoeft Qbuzz geen extra bussen in te zetten. De frequentie op lijn 1 is 10 minuten. Qbuzz rekent er op dat de 10 e-bussen van Ebusco, die 10 dieselbussen vervangen, in de winter hun mannetje staan als ook de verwarming op elektriciteit draait. Utrecht wilde geen dieselkacheltje, die de Eindhovense e-bussen aan boord hebben.

’s Avonds kunnen de bussen energie terugleveren voor de verlichting en de wasstraat in de remise aan de Europalaan. De bussen rijden ongeveer 200 ritten per dag en vervoeren zo’n 2 miljoen reizigers per jaar. Provincie, stad en vervoerder investeerden 4 miljoen euro in het project. Als de bussen bevallen is de kans groot dat een serie van 142 dieselbussen die in 2019 worden vervangen, eveneens e-bussen worden.

