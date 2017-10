Geschreven op 7-10-2017 - Erik van Erne. Geplaatst in Iets anders

Het is al weer even geleden, maar ik had het nieuws dat ontwerper Piet Hein Eek zonnepanelen op zijn huis heeft laten installeren nog niet eerder gezien.

Vorig jaar plaatste HD Solar in opdracht van haar partner Solarcentury zonnepanelen van het merk Sunstation op het huis de bekende Nederlandse designer Piet Hein Eek.

De Nederlandse designer Piet Hein Eek: “Een huis kopen is een van de grootste investeringen die je kunt doen, dus het is begrijpelijk dat mensen niet investeren in iets dat het uiterlijk van hun huis zou kunnen veranderen. Eerder dacht ik al aan het plaatsen van zonnepanelen op mijn dak, maar ik vond de panelen die op het dak moeten liggen niet aantrekkelijk. Bovendien zouden ze het karakter van mijn huis te veel hebben veranderd. Toen ik echter de zwarte panelen van Sunstation zag die in het dak zijn geïntegreerd, had ik er vertrouwen in dat het systeem het uiterlijk van mijn huis niet zou veranderen en perfect bij mijn dak zou passen. Ik ben erg blij met het resultaat en de panelen genereren schone zonne-energie voor de komende 25 jaar. Dit zorgt er voor dat mijn energierekening laag blijft en de ecologische voetafdruk van mijn huis kleiner wordt.”

Solarcentury, een van ’s werelds meest toonaangevende zonne-energiebedrijven, heeft veel aandacht besteed aan het design van Sunstation, een zonnepanelensysteem voor de huizenmarkt. Dit nieuwe zonnepaneel speelt specifiek in op de vraag van consumenten naar stijlvolle zonnepanelen omdat de zwarte panelen naadloos aansluiten met het dak. Hierdoor zijn de zonnepanelen bijna onzichtbaar en behoudt het huis van buiten hetzelfde karakter.

Uit onderzoek is gebleken dat vijf op de tien Nederlandse huiseigenaren zonnepanelen lelijk vindt en dat men eerder zonnepanelen zou aanschaffen als ze in het dak zouden zijn geïntegreerd en minder zouden opvallen. De belangrijkste reden voor Nederlandse huiseigenaren om te kiezen voor zonne-energie zijn vooral de financiële voordelen en de milieuaspecten. Het zonnepanelensysteem van Sunstation speelt in op de vraag van huiseigenaren naar mooie panelen.