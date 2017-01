Geschreven op 14-2-2016 - Erik van Erne. Geplaatst in Iets anders

Mijn lieve god, hoe is ’t mogelijk dat ik je hier ontmoet?

Ik dacht dat ik je nimmer weer zou zien

Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik denk nu wat is ’t goed

Meesterlijk en aardig bovendien

En ik ben blij dat ik je niet vergeten ben

Dat ik nog zoveel kleine dingen van je ken

Omdat ik steeds ben blijven dromen dat ’t toch zover zou komen

Ben ik blij dat ik je niet vergeten ben

Want het was zeven jaar geleden, al een half jaar voorbij

Dat is verdomd een hele tijd

We waren jonger en ik hield niet meer van jou dan jij van mij

We scheidden, maar ik raakte je niet kwijt

Nu ben ik blij dat ik je niet vergeten ben

Dat ik nog zoveel kleine dingen van je ken

Omdat ik steeds ben blijven dromen dat ’t toch zover zou komen

Ben ik blij dat ik je niet vergeten ben

Je vraagt of ik na al die jaren je onmiddellijk heb herkend

Of ik soms nog wel eens aan je heb gedacht

Wat dacht jij dan, dat je een ander bent geworden dan je bent

In een nacht

Ik ben blij dat ik je niet vergeten ben

Dat ik nog zoveel kleine dingen van je ken

Omdat ik steeds ben blijven dromen dat ’t toch zover zou komen

Ben ik blij dat ik je niet vergeten ben

Natuurlijk zijn we in die jaren onze eigen weg gegaan

Met anderen in ons hart en in ons huis

Maar nu ik je weer gevonden heb laat ik je niet meer gaan

We komen samen uit en samen thuis

En ik ben blij dat ik je niet vergeten ben

Dat ik nog zoveel kleine dingen van je ken

Omdat ik steeds ben blijven dromen dat ’t toch zover zou komen

Ben ik blij dat ik je niet vergeten ben

Zie ook: Valentijnsdag: Stuur Uw Geliefde een Goed Valentijnskaartje – Verras je Valentijn met een Hart van Goud Goud op Valentijnsdag – Valentijnsdag: Blije bloemen voor uw geliefde –Valentijnsdag: Voor Haar by Frans Halsema – Valentine’s Day: Een juweel van een hart voor jouw Valentijn – Valentine’s Day: Een KiKabeertje voor Valentijn – Valentijnsdag: Adopteer een Valen-Tijger by WNF – Happy Valentine’s Day – Lieve schat, deze man is helemaal speciaal voor jou ! – Valentine’s Day: Free Valentine’s Day vectors collection – Een Valentijn groet aan Jan Smit: Valentijn workshop – je man in de make-up – Valentine’s Day: I Love You Voetgangersoversteekplaat in Chengdu, China – Valentine’s Day: More Than Pretty Knickers by EcoBoudior – Valentine’s Day: Denken met gevoel – Het slimme onbewuste

Valentine’s Day: Can’t help falling in love with you – Valentine’s Day: Are You Lonesome Tonight – Valentine’s Day: This guy is in love with you – Valentine’s Day: Love Me Tender – Valentine’s Day: Times Square Ball colors Red by Philips –Valentine’s Day: Endangered Species Condoms – Valentine’s Day: PolluterHarmony is the #1 Matchmaking Site –Valentine’s Day: A Nice Valentine Gift by Philips – Valentine’s Day: SEGA Sex Toys – Love Trainer – Rabbit Amnesty: Recycle your Rabbit by Lovehoney – Trailer Valentine’s Day