Gedeputeerde Daan Prevoo (energie) is blij met het akkoord omdat het partijen bij elkaar brengt om samen op te trekken. “Individuele bedrijven kijken nu over hun eigen fabriekshekken heen en wisselen kennis uit. Zonder deze structuur is het voor afzonderlijke bedrijven toch moeilijk om hier aan toe te komen,” zegt Prevoo.

De industrie is verantwoordelijk voor bijna de helft van alle energieverbruik in Limburg. Een derde alleen al komt op het conto van de 60 bedrijven op het industriecluster Chemelot in Sittard-Geleen. Ook landelijk is Chemelot een van de grootverbruikers. Het Limburgs Energie Akkoord is vandaag dan ook getekend op Chemelot, dat sowieso de ambitie heeft de beste en groenste chemie- en materialenbedrijventerrein van West-Europa te worden.

Behalve de gemeente Maastricht, Provincie Limburg en LWV zijn de ondertekenaars: Chemelot in Sittard-Geleen – E-MAX COMPANY in Kerkrade – Royal Mosa te Maastricht – Océ-Technologies B.V. te Venlo – O-I Manufacturing Netherlands B.V. te Maastricht – ROCKWOOL B.V. te Roermond – Sappi Maastricht B.V. te Maastricht – Smurfit Kappa Roermond Papier – Tredegar Film Products B.V. te Kerkrade – Trespa International B.V. te Weert – VDL Nedcar B.V. te Born – WEPA Nederland B.V. te Swalmen

Zie ook: Het Groene Net: Lokaal Duurzaam Energiebedrijf i.o. Sittard-Geleen, Beek en Stein