Geschreven op 23-10-2017 - Erik van Erne. Geplaatst in Iets anders

De provinciale N211 tussen Den Haag en het Westland vangt meer CO2 op dan dat er vrij komt. Niet alleen de CO2 die vrijkomt tijdens het groot onderhoud wordt opgevangen. Geplaatste zonnepanelen en gebruik van warmte uit de weg zorgen zelfs voor CO2-winst.

Provincie Zuid-Holland is koploper met pilotprojecten om het beheer en onderhoud van haar wegen CO2-neutraal te maken. In samenwerking met BAM Infra wordt de weg N211 nu zelfs CO2-negatief. Dat betekent dat bij het groot onderhoud meer CO2 wordt opgevangen dan dat er vrijkomt. Innovatieve bedrijven en ondernemers langs de weg leveren ieder hun bijdrage in de 21 duurzame maatregelen die de weg duurzaam maken. Ook gemeente Westland, TU Delft en scholen uit de omgeving zijn nauw betrokken bij de vernieuwde weg.

De volledig gerenoveerde N211 wordt in alle opzichten baanbrekend. Zo wordt er energie gewonnen uit het wegdek die lokaal opgeslagen wordt in een warmte-koudeopslagsysteem. Naburige bedrijven zijn ook aangesloten op het systeem zodat warmte uitgewisseld kan worden. Objecten langs de weg, zoals lantaarnpalen en bushokjes wekken zelf energie op. Materialen zijn zo veel mogelijk hernieuwbaar of worden hergebruikt uit de oude weg. Zo worden de bestaande betonnen damwanden gebroken en hergebruikt in de fundering van de nieuwe weg. Het verwijderde, teerhoudende asfalt wordt in een veelbelovende test met schimmels gereinigd.

Het plan waarmee BAM de aanbesteding won, bevat een grote diversiteit aan CO2-reducerende maatregelen. “We hebben niet op één paard gewed. Daardoor konden we 21 verschillende maatregelen in ons plan opnemen. Zo betrekken we actief de omgeving en geven we bedrijven met duurzame innovaties een kans. En niet zonder resultaat: het streven was om 4.000 ton CO2 te compenseren die bij de werkzaamheden zal vrijkomen. In totaal besparen alle maatregelen samen nu zo’n 13.000 ton CO2. De weg neemt dus per saldo CO2 op uit de lucht,” aldus Ronald van Hulst, directeur BAM Infra Regionaal.

De CO2-besparing is niet eenmalig. De zonnepanelen en warmte uit de weg leveren nog jarenlang energie nadat de weg weer open is. Burgers en bedrijven profiteren direct mee door toepassing van het concept De Energieweg. BAM verwacht dat weggebruikers zo’n 2,5% minder brandstof gebruiken doordat de weg extra vlak en met een juiste textuur wordt aangelegd. Dat scheelt in de portemonnee en vermindert de dagelijkse CO2-uitstoot van de weg.

Het eerste kwartaal van 2018 zullen de eerste werkzaamheden starten. In het najaar van 2018 kunnen weggebruikers tussen Den Haag en Poeldijk voor het eerst over de volledig gereconstrueerde N211 rijden.

