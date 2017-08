Hergebruik-Kringloop Geschreven op 28-8-2017 - Erik van Erne. Geplaatst in Bouwen-Klussen

Cellulose, hoofdbestanddeel van wc-papier, is een grondstof die uit huishoudelijk afvalwater kan worden teruggewonnen. In de afgelopen jaren is veel aandacht besteed aan de wijze waarop van gebruikt toiletpapier weer een schone en veilige grondstof wordt gemaakt.

Inzet van teruggewonnen cellulose als duurzame grondstof in het asfalt waarmee in Friesland een fietspad is aangelegd, was een eerste stap om aan te tonen dat een marktrijp product kan worden gemaakt.

Op de Rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) Geestmerambacht gaat CirTec (voorheen BWA) in samenwerking met het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, een installatie realiseren waarmee dagelijks zo’n 400 kg schone cellulose wordt teruggewonnen.

Al sinds 2010 is BWA actief met het terugwinnen van een cellulose houdende stroom uit huishoudelijk afvalwater. Door rioolwater aan het begin van een RWZI te zeven wordt zwevende stof verwijderd, waardoor aanzienlijk wordt bespaard op de energie die nodig is voor de biologische reiniging van het afvalwater (beluchting). Naast die energiebesparing wordt ook minder biologisch slib geproduceerd en zijn veel minder doseermiddelen (polyelektroliet) nodig voor de ontwatering van dit slib. De energiebesparing voor de beluchting kan oplopen tot 15-20% en ook het gebruik van polyelektroliet neemt tot 20% af.

Het materiaal dat met behulp van CellCap fijnzeven van CirTec aan het begin van de zuivering wordt verwijderd, wordt zeefgoed genoemd. Dit zeefgoed bestaat voor 70 tot 80% uit cellulose (hoofdbestanddeel van toiletpapier) met daarnaast haren, vetten en allerhande andere bestanddelen. Cellulose is een interessant product om opnieuw te gebruiken in allerlei producten, maar de andere bestanddelen in zeefgoed maken de toepassing vaak lastig.

De afgelopen jaren is op verschillende rioolwaterzuiveringsinstallaties een CellCap installatie in bedrijf genomen. Aanvankelijk voornamelijk projecten met een onderzoeks- of demonstratief karakter, maar aansluitend ook kleine en vervolgens grote RWZI’s. Met de realisatie van installaties op de RWZI’s in Beemster en Aarle-Rixtel zijn de eerste grote waterzuiveringen CellCap installaties in bedrijf genomen en komt het zeefgoed, met daarin de herbruikbare cellulose, ook grootschalig beschikbaar. Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en Waterschap Aa & Maas hebben met het besluit om de technologie op grote schaal toe te passen een belangrijke bijdrage geleverd aan de terugwinning van grondstoffen uit rioolwater.

Een heel mooi voorbeeld is het VANA-project (Van Afval Naar Afsfalt), een demonstratieproject waarbinnen een fietspad is aangelegd van asfalt waarin herwonnen cellulose is verwerkt. Tussen Leeuwarden en Stiens is een stuk fietssnelweg aangelegd, waarin uit het rioolwater teruggewonnen wc-papier is verwerkt. Cellulose is één van de belangrijkste grondstofbronnen voor een (biobased) economie. Van oudsher wordt het op grote schaal toegepast in de papier- en kartonindustrie.

Het zeefgoed (grotendeels wc-papier) dat bij de rioolwaterzuiveringsinstallaties wordt gewonnen, bestaat voor het grootste gedeelte uit cellulose. Door dit teruggewonnen materiaal toe te passen als verdikkingsmiddel in asfalt, wordt van afvalwater weer een grondstof gemaakt en een bijdrage geleverd aan de circulaire economie. Van Afvalwater Naar Asfalt (VANA) is het eerste project waarbij een volledige keten is gerealiseerd. Van terugwinning van de grondstof en opwerking tot een product tot en met de toepassing in een écht uitvoeringsproject. Op 15 september 2016 is het fietspad feestelijk geopend

Om grootschalige terugwinning van cellulose een boost te geven en een structurele afzetmarkt te ontwikkelen gaat CirTec een installatie bouwen op de RWZI Geestmerambacht, waarmee dagelijks ongeveer 400 kg schone cellulose wordt geproduceerd. Een deel van deze cellulose zal worden geëxporteerd naar het Engeland waar het wordt gebruikt als grondstof voor bio-composiet. De resterende cellulose komt beschikbaar voor de ontwikkeling van andere producten en om lopende initiatieven verder te ontwikkelen.

Voor Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier is de realisatie van de CellVation installatie op de RWZI Geestmerambacht een project dat uitstekend aansluit op de realisatie van de CellCap installatie op de RWZI Beemster. Het Hoogheemraadschap draagt dan ook bij in de realisatie van de installatie.

Zie ook: Fietspad in Lab op Straat met 100% Gerecycled HERA Asfalt by KWS Infra van VolkerWessels – ’s Werelds Eerste Bio-Asfalt Fietspad op Campus Wageningen University & Research (WUR) – Zonnefietspad SolaRoad: Het Eerste Energie Opwekkende Fietspad van Nederland by Ooms – Tweelaags Zeer Open Asfalt Beton (ZOAB) van Hergebruikt Asfalt by KWS Infra van VolkerWessels – PlasticRoad by KWS Infra van VolkerWessels: De Duurzame Weg van Gerecycled Plastic – Proefvak in Ouderkerk aan den IJssel met Deklaag van 100% Gerecycled HERA Asfalt by KWS Infra van VolkerWessels