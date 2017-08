Geschreven op 26-8-2017 - Erik van Erne. Geplaatst in Hergebruik-Kringloop

VolkerWessels-onderneming KWS en het Hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard voeren samen een pilot uit met de toepassing van 100% gerecycled HERA asfalt in de deklaag van een weg voor gemotoriseerd verkeer.

Op de Oudelandseweg en Lekkerkerkse Kerkweg in Ouderkerk aan den IJssel wordt deze week voor het eerst een proefvak van ruim 700 meter ingericht met volledig gerecycled asfalt.

Duurzaam hergebruik van asfalt dat volledig uit oud freesasfalt bestaat, is mogelijk door de toepassing van het HERA-system van de Asfaltcentrale Rotterdam, waar KWS Infra Rotterdam deels eigenaar van is. Door aan het oude asfalt een biologisch verjongingsmiddel verkregen uit dennenolie toe te voegen, komen we nu voor het eerst tot een 100% gerecycled asfalt dat gelijkwaardig is aan gewoon asfalt.

Zowel KWS als het Hoogheemraadschap onderschrijven de uitgangspunten van de circulaire economie. De komende tijd zal het proefvak nauwkeurig worden gemonitord om vast te stellen of het 100% gerecyclede asfalt geschikt is voor grotere toepassing als deklaag voor wegen voor gemotoriseerd verkeer.

Het asfalt wordt in de Asfaltcentrale Rotterdam gerecycled door middel van het HERA-system. In 2012 werd deze unieke installatie geïnstalleerd, het is de enige ter wereld met deze specifieke techniek. Recycling van asfalt gebeurt normaalgesproken door directe verhitting van de grondstoffen. Het HERA-system werkt door indirecte verhitting.

