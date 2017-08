Geschreven op 24-8-2017 - Erik van Erne. Geplaatst in Hergebruik-Kringloop

Velen zullen dit probleem kennen: je hebt nieuwe meubels aangeschaft, maar je weet niet wat je met je oude meubels moet doen. Veel mensen denken direct aan kringloopwinkels als ze oude meubels weg willen brengen.

Veel kringloopwinkels worden echter overladen met meubilair, waardoor de winkels niet meer in de positie zitten om zomaar ieder meubelstuk aan te nemen.

Kringloopwinkels nemen gebruikt meubilair gratis in en verkopen dit tegen een redelijke prijs. Veel van deze winkels worden bemand door vrijwilligers. De opbrengst van de verkochte goederen gaat in veel gevallen naar de gemeente of naar een goed doel.

Veel kringloopwinkels worden overladen met meubels, elektronica en accessoires. Hierdoor kunnen zij niet meer alle meubels aannemen die ze aangeboden krijgen. De vrijwilligers die bij de kringloopwinkel werken besteden namelijk veel tijd aan het controleren en sorteren van ingenomen spullen. Je spullen moeten aan de onderstaande eisen voldoen als je een kringloopwinkel benadert: schoon, schadevrij, verkoopbaar, compleet, werkend en vervoerbaar (liefst zo min mogelijk demontage).

Als je zelf niet over de mogelijkheid beschikt om oude meubels bij de kringloop langs te brengen, is het in enkele gevallen mogelijk om je oude meubels door de lokale kringloopwinkel op te laten halen. Ook hier geldt een aantal voorwaarden: goederen moeten op de begane grond klaar te staan, personeel mag geen goederen uit een schuur halen zonder toezicht, goederen die buiten staan moeten overdekt zijn, goederen moeten zo dicht mogelijk bij de voordeur (of lift) geplaatst zijn en goederen moeten worden aangeboden op een plek die bereikbaar is voor een vrachtwagen.

Goederen die zelden worden aangenomen zijn onder andere: orgels, zonnebanken, matrassen, grote wandkasten, gedateerde computers, gedateerde PC beeldschermen, gedateerde printers en gedateerde televisies. De vraag naar deze producten is betrekkelijk laag. Om deze reden kunnen kringloopwinkels dit soort producten vaak niet verkopen. Zie ook: Oude Matrassen Recycling in Nederland by RetourMatras – Oude Computers Afvoeren: Hoe doe je dat ?

Als je meubels niet geschikt zijn voor kringloop, of je wilt ze niet gratis van de hand doen, dan zijn er alternatieve mogelijkheden om van je meubels af te komen. Je zou ervoor kunnen kiezen om je meubels op ‘Marktplaats’ of een andere ‘vraag en aanbod’ website te plaatsen. Eventueel kun je ze gratis aanbieden.

Indien dit geen vruchten afwerpt, kun je je meubels naar de plaatselijke vuilstort brengen. Deze methode vereist meer inspanning, omdat je de meubels zelf zult moeten vervoeren. Bovendien kost het storten van meubels geld. Je betaalt bij de vuilstort voor het gewicht wat je komt storten.

Als je niet over de mogelijkheid beschikt om je meubels naar de vuilstort te brengen, kun je de gemeente vragen om het grof vuil op te komen halen. Hiervoor zullen zij een bepaald bedrag per kubieke meter hanteren. Hiervoor is het belangrijk dat de op te halen goederen aan de straatkant klaar staan zodat de gemeente deze gemakkelijk kan meenemen. Twijfel je of je product geschikt is voor de kringloopwinkel? Neem dan contact op met de dichtstbijzijnde kringloopwinkel in jouw buurt. Daar kunnen ze je verder helpen.

