Geschreven op 10-10-2017 - Erik van Erne. Geplaatst in Hergebruik-Kringloop

Dutchfiets is een maatschappelijk verantwoorde, onderhoudsarme designfiets uit recyclebaar kunststof voor de circulaire economie.

DutchFiets is ontstaan vanuit technisch onderzoek, gedreven door innovatie die de markt op z’n kop zet. De uitdaging was helder: maak een fiets die niet eindigt als afval. Via vele omwegen bleek het antwoord kunststof!

Met al haar vormvrijheid een prachtig materiaal om mee te werken en bovendien te recyclen, zonder veel energie te verbruiken. Het concept is bewezen met een rijdend prototype, opgevolgd door een crowdfunding campagne: ruim 100 fietsen, binnen zes dagen, opgeleverd eind 2016. De crowdfunding fietsen bleken de ideale basis voor een sterk verbeterd ontwerp dat nu in productie is.

DutchFiets gaat de concurrentie aan met bedrijven die fietsen produceren voor de afvalberg en winst op korte termijn. Naast de productie van onze fietsen, vindt ook de assemblage plaats in Nederland. Door in te zetten op hoge kwaliteit van componenten en het creëren van een unieke combinatie van vorm en functie kan de gebruiker besparen op onderhoud. Middels kraakheldere videoinstructies op de online DutchFiets community is de gebruiker of plaatselijke fietsreparateur op de hoogte van alles dat met de fiets te maken heeft.

Ook Dutchfietsen hebben een levensduur, maar worden nooit afval. Afschrijven naar nul hoeft dus niet meer. Een DutchFiets levert altijd 100 euro op bij inruil op een nieuwe Dutchfiets of een eerlijk bedrag aan statiegeld. Dutchfiets onderzoekt en demonteert de ingeruilde fiets en gebruikt zoveel mogelijk onderdelen voor refurbished modellen. De rest wordt gerecycled. Een paar oude wielen kunnen bijvoorbeeld zomaar een nieuw frame opleveren. DutchFiets draagt actief bij aan de circulaire economie.

Wat niet te koop is moet je zelf maken. Dat is veelvuldig gebleken door de unieke vormgeving en het ongebruikelijke materiaalgebruik. Van inzetdeel voor de wiellagers tot lichtgewicht aluminium (holle) trapas en cranks. Getest volgens de internationale veiligheidsstandaard.

De verlichting is compleet gebaseerd op eigen ontwerp met als resultaat: maximale intergratie in het frame. Eindelijk lampjes die niet af kunnen breken, die bestand zijn tegen weer en wind en uiteraard super zichtbaar zijn! Losse batterijen zijn verleden tijd, opladen gaat via USB en de verlichting knippert wanneer deze bijna leeg is.

Twee versnellingen, niet te veel, niet te weinig. Precies goed voor dat stukje berg op of de Nederlandse tegenwind. Schakelen gaat intuïtief met de pedalen, waardoor kabels en schakelaars niet nodig zijn. Voor deze oplossing vertrouwt DutchFiets op de bewezen techniek van Sturmey-Archer met de S2C Kick Shift naaf. Deze naaf heeft een ‘overdrive’ van 138%.

De ingenieurs van Selle Italia bedachten het: een 100% recyclebaar zadel dat geen vocht opneemt en 50% sterker is dan elk vacuum gel zadel. Door de geperforeerde structuur blijft het zadel op een gecontroleerde temperatuur. Staat de DutchFiets een dag in de regen, dan kom je alsnog thuis met een droge broek.

In Nederland geproduceerde onderdelen uit één stuk, dus het frame is niet in elkaar gelast en gespoten en de wielen zijn niet gespaakt. De techniek is geïntegreerd en je hebt geen losse kettingkast nodig. Dankzij het oversized frame is het achterwiel aan één kant bevestigd, het wisselen van een achterband is vanaf nu dus makkelijker dan ooit!

Schwalbe is de marktleider in Europa op het gebied van fietsbanden. Het zijn bandenfanatici! De banden vind je niet overal, maar wel bij de vakhandel en op de DutchFiets. Er is gekozen voor een wat bredere band, luchtvering is dus direct ingebouwd. Het leven is al hard genoeg.

