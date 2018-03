Geschreven op 3-3-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Hergebruik-Kringloop

In India worden oude binnenbanden van vrachtwagens vaak gebruikt als brandstof. Bij de verbranding komt veel CO2 vrij en dit is schadelijk voor het milieu.

Het is bovendien zonde van het materiaal, want de binnenbanden lenen zich goed voor hergebruik. Het rubber is erg soepel en daardoor een goed alternatief voor leer. Inmiddels zijn er in Nederland al honderden tassen van Ecowings over de toonbank gegaan.

De missie van Ecowings is het beschermen van de natuur en de dieren. Dit doet Ecowings door de binnenbanden van vrachtauto’s uit de afvalstroom van India te halen en deze een tweede leven te geven. Hierdoor worden ze niet verbrand en wordt CO2-uitstoot verminderd.

Daarnaast laat Ecowings met het upcyclen van rubber zien dat hergebruikt rubber een prima alternatief is voor leer en andere dierenhuiden.

