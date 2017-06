Door te kijken naar de wijze waarop organismen zijn gevormd en functioneren, kunnen we oplossingen formuleren voor echt duurzaam produceren en consumeren.

Dat laat Gunter Pauli zien in deze geheel herziene Blauwe Economie, versie 2.0.

Enkele voorbeelden: het kweken van paddenstoelen op pulp uit de koffiebonenteelt, het gebruik van slachtafval in de wormenteelt en een efficiëntere opwekking van zonne-energie volgens het proces van fotosynthese.

Deze en andere veelbelovende projecten vormen een belangrijke inspiratiebron voor (aankomende) ondernemers en politici, en zullen onze manier van produceren en consumeren ingrijpend veranderen.

‘Verplichte kost voor mensen die geïnteresseerd zijn in milieuvriendelijke bedrijfsvoering of die hun bedrijf een groene (of blauwe) boost willen geven.’ Down to Earth

‘De blauwe economie […] heeft de toekomst, zegt duurzaamheidssuperster Gunter Pauli.’ OneWorld. Zie ook: The Blue Economy (Engels), 10 Years, 100 Innovations, 100 Million Jobs

Zie ook: TEDxFlanders 2010: The Blue Economy System Design by Gunter Pauli – BlueCity Surfing the New Economy in Tropicana Rotterdam: Bring Balance Back