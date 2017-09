Hergebruik-Kringloop Geschreven op 3-9-2017 - Erik van Erne. Geplaatst in Agenda

De Dutch Earth Week is een nieuw, jaarlijks initiatief van de Provincie Limburg dat aandacht vraagt voor meer duurzaamheid en iedereen uitnodigt mee te doen.

Van dinsdag 10 tot en met zaterdag 14 oktober 2017 is de eerste editie van deze week vol activiteiten, acties en ontmoetingen. Het thema van dit jaar is No Waste, met aandacht voor hergebruik en het tegengaan van verspilling.

Op 10 oktober, de landelijke Dag van de Duurzaamheid, is de aftrap van de Dutch Earth Week (DEW) met onder meer een inspirerende toespraak van oud-politicus en kinderboekenschrijver Jan Terlouw, die de staat van onze samenleving als geen ander weet te verwoorden.

De dagen erna zijn uiteenlopende activiteiten en acties. Zo is er in samenwerking met FashionClash de Fashion Makes Sense Award, bezoeken No Food Waste teams Limburgse bedrijven, en zijn er open dagen bij bedrijven, een DEW pubquiz en workshops designdenken voor kinderen. Ook introduceert de Dutch Earth Week ‘Lekker voor Thuis’, de Limburgse doggybag, en roept ze 14 oktober uit tot ‘Repair Day’.

De Dutch Earth Week is een initiatief van Daan Prevoo, Limburgs gedeputeerde van Energie, Duurzaamheid en Wonen. De Provincie heeft stevige ambities op het gebied van duurzaamheid. De Dutch Earth Week is een van de manieren waarop de Provincie organisaties, gemeentes, bedrijven en vooral ook inwoners uitnodigt om aan te haken of om zelf aan de slag te gaan.

DEW moedigt iedereen – van schoolklassen en buurtverenigingen tot gemeentes en bedrijven – aan om ook zelf iets te organiseren tijdens de Dutch Earth Week. Ook daagt de provincie Limburg inwoners, bedrijven, bestuurders uit tot Duurzame Daden.

