Geschreven op 14-2-2017 - Erik van Erne. Geplaatst in Hergebruik-Kringloop

Met de opkomst van de digitalisering is zuivere datavernietiging en IT-recycling belangrijker dan ooit. Niet voor niets grijpen wereldwijd honderden bedrijven hun kans om zich met dit onderwerp bezig te houden. Door deze wildgroei is de kwaliteit van recycling hard achteruit gegaan.

Om dit tegen te gaan is de WEEELABEX-certificering in het leven geroepen. Wij vroegen IT-Recycling, één van de weinige Nederlandse bedrijven met deze certificering, om tekst en uitleg.

Steef Stadelmaier is eigenaar van IT-recycling in Uden en houdt zich al 20 jaar bezig met afgeschreven computer hardware. “Ons bedrijf heeft als één van de weinige in Nederland de verplichte WEEELABEX certificering. De certificering is nog lang niet zo bekend, maar biedt voor de bedrijven die oude hardware laten afvoeren grote voordelen. IT-Recycling is leider in computer recycling”.

“In heel Europa is een wildgroei ontstaan aan bedrijven die met wisselende resultaten computerafval inzamelen voor het bedrijfsleven. Voor klanten betekent deze wildgroei dat ze een slechte service krijgen met een te hoge rekening. Bovendien is het maar de vraag of deze IT-bedrijven betrouwbaar omgaan met de vernietiging van data. Bijkomend nadeel van deze grote aantallen ‘cowboys’ is dat er veel computerafval naar derde wereld landen verdwijnt met als gevolg meer restaval en geen recycling”.

Om dit tegen te gaan is een certificering VERPLICHT gesteld aan bedrijven die computerafval inzamelen: WEEELABEX. Nederland is het eerste land in Europa die gebruik maakt van deze certificering. België volgt volgend jaar en uiteindelijk zal het certificaat overal in de EU verplicht worden. De WEEELABEX norm garandeert dat minimaal 85% van het computerafval weer opnieuw gebruikt wordt”.

“Recycling bedrijven worden getoetst aan strenge normen waardoor enkel de betrouwbaarste partijen overblijven. Een van de hoofdoelen is het vast stellen van het recyclepercentage: 85%. Bedrijven moeten dus inzicht geven dat er voor minimaal 85% gerecycled wordt. Verder gaat de certificering over alle aspecten van het bedrijf : kwaliteitsmanagement , Arbo en veiligheid, vernietiging van data, verzekeringen, compliance met wettelijke eisen, kennis van milieu en gevaarlijke stoffen etc. Verder moeten bedrijven die WEEELABEX willen certificeren exact administreren hoe, waar end oor wie fracties worden gerecycled. Met behulp van deze eisen zal de kwaliteit van computer recycling dus toenemen”.

“De voordelen om computerhardware op te laten halen door een WEEELABEX bedrijf zijn: Gegarandeerd geen export van computerafval; beste recycling denkbaar, en keihard aantoonbaar. Recycling minstens 85%; de datavernietiging is juist geprotocolleerd en het systeem van datavernietiging is transparant en voldoet aan hoge eisen; een WEEELABEX bedrijf voldoet gegarandeerd aan alle wettelijke eisen; een WEEELABEX bedrijf is zeker goed verzekert als er eens iets mis mocht gaan”.

Op dit moment hebben in Nederland slechts enkele bedrijven die computerafval inzamelen een WEEELABEX certificering. Een consument of organisatie is dus gewaarschuwd. Vraagt u een IT-recycling organisatie of zij aan de juiste normering voldoen dan zullen ze vaak antwoorden dat ze dat niet zelf zijn, maar dat ook zij het laten regelen door een WEELABEX gecertificeerd bedrijf.

Wilt u weten of uw IT-recycling partner beschikt over WEEELABEX certificering? Dan kunt u dat checken bij WEEELABEX.

