In het al jarenlang leegstaande voormalig tropisch zwemparadijs Tropicana aan de Maasboulevard in Rotterdam bruist het sinds kort weer van de activiteit. Een zwembad vol mogelijkheden, dat is BlueCity.

Een speeltuin voor circulaire bedrijven, waar we met brein, ballen, lef en lol afkoersen op ’n economie waarin afval niet bestaat. BlueCity moet het visitekaartje worden van de blauwe economie: korte lijnen tussen productie en afzet. Een wereld waarin afval waardevol is.

De blauwe, circulaire economie wordt ook wel de nieuwe economie genoemd – en die nieuwe economie is géén utopie. Sterker nog: de new economy is al gaande. De in BlueCity gevestigde ondernemers sluiten hun reststromen op verschillende manieren op elkaar aan.

