Geschreven op 28-7-2017 - Erik van Erne. Geplaatst in Goed Doel

The Good Roll is ervan overtuigd dat je met toiletpapier meer kunt doen dan alleen het afvegen van je billen.

Alle producten zijn gemaakt met milieuvriendelijke grondstoffen en The Good Roll doneert maar liefst 50% van de nettowinst aan stichting Simavi, die zich inzet voor de bouw en verbetering van goede sanitaire voorzieningen voor hen die het nodig hebben in ontwikkelingslanden.

Boomvriendelijk; dat is hoe het moet zijn. Daarom gebruikt The Good Roll alleen maar 100% gerecyclede papiervezels voor de productie van het toiletpapier. Er worden dus geen bomen gekapt, minder water verbruikt en ook de uitstoot van koolstof neemt af. Bomen horen te stralen in de natuur, niet te eindigen als toiletrol op jouw toilet. Het toiletpapier is super zacht en supersterk. The Good Roll toiletpapier wordt verkocht als abonnement of als éénmalige bestelling via een online shop en wordt gratis thuisbezorgd.

Wereldwijd hebben 2,3 miljard mensen nog steeds geen dagelijkse toegang tot veilige en schone sanitaire voorzieningen. Dat is ruim 32 procent van de wereldbevolking, oftewel 1 op de 3 mensen. Doordat deze grote groep mensen de toegang tot veilige en schone toiletten wordt onthouden, sterven er dagelijks 767 mensen onnodig aan de gevolgen van ziektes als diarree. Daarnaast is maar liefst de helft van alle ziekenhuisbezoeken in de Sub-Sahara te wijten aan dezelfde slechte sanitaire omstandigheden. Schokkende cijfers, die de initiatiefnemers van The Good Roll aanspoorden tot actie.

The Good Roll toiletpapier is er voor iedereen. Voor consumenten, maar ook voor bedrijven, organisaties, horeca, hotels, evenementen en gemeenten.

Zie ook: Biologisch afbreekbare toiletzakjes ‘Peepoo’ zorgen voor veilige sanitatie allerarmsten – I Pee, You Poo, We All Need The Peepoo by Peepoople – Nu 100% Eco North River toiletpapier, keukenrollen en tissues bij Albert Heijn en Coop – Dare to be Black: Satino Black Cradle to Cradle Toiletpapier by Van Houtum – Satino: Het Eerste Cradle to Cradle Certified Handdoek- en Toiletpapier by Van Houtum Papier – Oranje Toiletpapier voor Het Goede Doel: Wie Verkoopt de Meeste Oranje Rollen? – De P-Pall Veer: Altijd een Droge WC-Bril – Steun Stichting Simavi