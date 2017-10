Geschreven op 15-10-2017 - Erik van Erne. Geplaatst in Gezondheid

Mito Medical Products uit Venlo ontwikkelt een nieuwe screeningsmethode voor het opsporen van borstkanker.

Deze methode, genaamd Delseni, zal in staat zijn om pijnloos en zonder gebruik van schadelijke röntgenstraling borstkanker in een vroegere fase dan momenteel gebruikelijk te diagnosticeren bij zowel oudere alsook ook jongere vrouwen.

Een op de acht vrouwen wereldwijd wordt gediagnosticeerd met borstkanker. In Nederland krijgen sinds 1990 alle vrouwen tussen 50 en 75 jaar elke twee jaar een uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek borstkanker. In dit bevolkingsonderzoek worden röntgenfoto’s gemaakt, de mammografie Bij vrouwen jonger dan 50 jaar is de dichtheid van het borstweefsel zo hoog dat mammografie niet goed ingezet kan worden. Een mammografie is vaak pijnlijk en potentieel schadelijk voor de gezondheid gezien het gebruik van röntgenstraling.

De nieuwe Delseni methode maakt het mogelijk om ook vrouwen jonger dan 50 jaar te screenen op het aanwezig zijn of ontstaan van borstkanker, zelfs al in een zeer vroeg stadium. De nieuwe methode werkt op basis van de vasculariteit (bloedvatvorming) in de borst, Belangrijke voordelen zijn verder dat de methode pijnloos is en volstrekt onschadelijk voor de gezondheid.

De Delseni methode wordt in samenwerking met een gerenommeerd Nederlands academisch instituut ontwikkeld en momenteel in pre-klinische studies nader onderzocht. Vraag mij af of de delseni methode ok geschikt is om borstkanker bij mannen op te sporen.

