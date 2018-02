Geschreven op 19-2-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Gezondheid

Elk jaar is het voor veel mensen weer opnieuw een uitdaging om de juiste zorgverzekering te vinden. Iedereen wil natuurlijk graag een goedkope zorgverzekering, met een zo breed mogelijke dekking.

Dit is voor bijna alle huishoudens in Nederland al reden genoeg om elk jaar weer te kiezen om een zorgverzekering te vergelijken.

Maar steeds vaker stellen particulieren én bedrijven die een collectieve zorgverzekering voor hun personeel afsluiten, stellen extra eisen aan een zorgverzekering. Een zorgverzekering moet natuurlijk voordelig te zijn en een uitgebreide dekking te bieden. Maar nog mooier is het als je een verzekering kunt vinden die die eigenschappen combineert met een milieuvriendelijke en ethisch verantwoorde manier van werken. De grote vraag is dan hoe kun je zo’n welhaast perfecte verzekering vinden? En bestaan ze überhaupt wel, want het klinkt te mooi om waar te zijn.

Er zijn in Nederland meerdere milieuvriendelijke zorgverzekeraars waarbij je je kunt aansluiten. Bij welke verzekeringsmaatschappijen kun je een zorgverzekering afsluiten waarbij je goed voor de planeet aarde zorgt?

Ieder jaar, voor het laatst in 2017, publiceerde de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO) een rapport met daarin een top 30 van de meest duurzame Nederlandse zorgverzekeraars. Uitgangspunt waarmee zorgverzekeraars werden beoordeeld qua duurzaamheidsniveau, was in het onderzoek het beleggingsbeleid. De onderzoekers beoordeelden vier aspecten, namelijk het bestuur, beleid, de transparantie en implementatie van het milieuplan door de zorgverzekeraar. Uit het rapport blijkt dat de verzekeraars Zwitserleven, ASR en Reaal de top drie vormen. Ook hoog scoren Achmea, Dela (als nieuwkomer op plek 8) en, op plek 9, zorgverzekeraar Menzis.

Sinds 2013 is er nog een organisatie die zorgverzekeraars onder de loep neemt als het aankomt op een ethisch-verantwoorde en milieuvriendelijk investeren. Dit platform heet de Eerlijke Verzekeringswijzer. Via deze online vergelijker kun je snel zien hoe een verzekeraar, qua beleggingen, scoort op thema’s als klimaatverandering, kinderarbeid, dierenwelzijn en bosbouw en omgang met olie- en gaswinning. Op het gebied van duurzaam en milieuvriendelijk beleggen, komen in deze test met name de verzekeraars ASR en Achmea goed uit de verf als duurzame bedrijven.

AL met al ben je als consument of ondernemer het meest milieuvriendelijk bezig als je een zorgverzekering afsluit bij één van de twee aanbieders ASR of Achmea. Deze verzekeringsmaatschappijen scoren overall het beste vergeleken met andere aanbieders van zorgverzekeringen. Maar vind je als consument specifiek visserij en bosbouw belangrijk? Dan is vooral Delta Lloyd een goede alternatief. Deze verzekeringsaanbieder scoort hoge cijfers qua beleggingen in de visserij en bosbouw.

Zoek jij ook een goedkope zorgverzekering die milieuvriendelijk en verantwoord is, mét een brede dekking en gunstige voorwaarden? Deze verzekeringen combineren meerwaarden in ethisch-verantwoorde, voordelige en goed dekkende polissen. Kijk nu op de website voor de ruime mogelijkheden op het gebied van duurzame verzekeringen.