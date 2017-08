Geschreven op 19-8-2017 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

Het zal u wellicht niet ontgaan zijn dat er deze week veel te doen is geweest over energiebedrijf Eneco.

Inmiddels hebben vier grote aandeelhoudende gemeenten Rotterdam, Den Haag, Dordrecht en Leidschendam-Voorburg aangegeven hun aandelen in het grootste duurzame energiebedrijf van Nederland, Eneco, te willen verkopen.

Een belangrijke afweging die de gemeenten noemen, is de wenselijkheid van aandeelhouderschap op grond van het publieke belang: kunnen de doelen die het productie- en leveringsbedrijf nastreeft alleen maar via publieke aandeelhouders worden gerealiseerd en dienen deze de lokale publieke belangen?

De vier gemeenten, die samen 60% en dus de meerderheid van de aandelen Eneco houden, beantwoorden deze twee vragen met nee en willen, mede daarom, af van hun belang in Eneco.

Greencrowd is van mening dat Eneco in publieke handen moet blijven om te voorkomen dat verkoop aan een buitenlands energiebedrijf of een investeerder zal leiden tot banenverlies en een remmende werking zal hebben op de verduurzaming van de Nederlandse energievoorziening. Eneco speelt hier een belangrijke rol in en dat willen we graag zo houden. Sterker nog: om de klimaatdoelstelling van de BV Nederland te halen, zullen Eneco en de andere energiebedrijven nog flink wat duurzame stroom bij moeten geven.

Daarom is het plan ontstaan om een coöperatie op te richten van burgers en bedrijven, lokale energie-initiatieven, maatschappelijke organisaties maar ook andere lokale overheden dan degenen die hun aandeel nu willen verkopen. Deze coöperatie koopt dan de aandelen van de verkopende gemeenten en daarmee houden we Eneco in Nederlandse en publieke handen.

Word lid van de EneCoöperatie en houd Eneco in publieke handen. Samen gaan voor een duurzame energievoorziening en een duurzaam rendement. Je kunt je hier aanmelden en aangeven voor hoeveel je mee wilt doen. Let op: dit verplicht je op dit moment uiteraard tot niets.

GreenCrowd wil nu vooral zien hoeveel interesse er is om Eneco via burgerparticipatie in publieke handen te houden. Wanneer blijkt dat er voldoende interesse is, zullen de gemeenten ons als serieuze gesprekspartner zien. Vervolgens zullen we in overleg met Eneco zorgen dat er voldoende informatie beschikbaar komt op basis waarvan je in een volgende fase je investering gestand kunt doen. Tegelijkertijd zullen we de coöperatiestructuur uitwerken.

Deze week werd bekend gemaakt dat Schiphol, net als eerder de NS en nog eerder Google, volledig overstapt op Hollandse Wind. Van Eneco. Eneco heeft meer dan 1 Gigawatt aan windproductie staan waarmee ze op jaarbasis, afhankelijk van de wind, zo’n 2,3 Terrawatt duurzame elektriciteit produceert, goed voor het jaarverbruik van bijna 700.000 huishoudens op jaarbasis, meer dan alle huishoudens van Rotterdam, Den Haag en Dordrecht samen.

Begin dit jaar is Eneco in Rotterdam de mijlpaal van 10 miljoen Gigajoule warmtelevering gepasseerd. Dit komt overeen met de levering van warmte aan 330.000 huishoudens per jaar.

Eneco heeft ook meer dan 100 MW aan zonne-energie liggen waarmee ze op jaarbasis meer dan 90 Gigawatt duurzame elektriciteit produceert, goed voor nog eens ongeveer 30.000 huishoudens op jaarbasis. Deze duurzame elektriciteit wordt onder andere geleverd aan PostNL, nog zo’n grote Nederlandse naam.

Op het gebied van zonne-energie heeft Eneco ook zwaar ingezet op het versneld uitrollen van zonnepanelenprojecten ‘op daken van anderen’ voor mensen die zelf geen zonnepanelen op hun dak kunnen (of willen) plaatsen. Hiervoor heeft Eneco ZonneHub ontwikkeld, een landelijk opererende energiecoöperatie die gebruik maakt van de Regeling Verlaagd Tarief, ook wel bekend als de postcoderoosregeling. ZonneHub heeft inmiddels vier projecten die gebouwd worden en er komen er nog veel meer aan.

Naast de investering in wind- en zonne-energie investeert Eneco ook in innovaties. Voorbeelden hiervan zijn de EnspireMe batterij die Eneco samen met Mitsubishi gaat bouwen; dit wordt meteen de grootste van Europa. Of wat dacht je van de lancering van Jedlix waarmee slim en duurzaam de accu van je auto geladen kan worden. Denk aan de ontwikkeling van de Warmtewinner waarmee een huishouden makkelijk 30% van het gasverbruik kan besparen. En wat te denken van Crowdnett? Gebruik maken van de thuisbatterij om het net te balanceren.