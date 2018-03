Geschreven op 21-3-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

Op de rioolwaterzuivering vlakbij Anna’s Hoeve zijn 2.160 zonnepanelen gelegd door de gemeente Hilversum. Het project is op 19 maart 2018 officieel geopend door HilverZon.

De Zonneweide Anna’s Hoeve ligt op het dak over de bufferbak van de rioolwaterzuivering. De zonnepanelen zullen genoeg zonnestroom opleveren voor circa 200 Hilversumse huishoudens.

Later zal de gemeente het naastliggende retentieveld ook nog gaan aanbesteden. De bufferbak en retentieveld vangen momenteel overtollig regenwater op voordat dit gezuiverd wordt door Waternet. Het zogenaamde retentieveld naast de bufferbak zal op termijn zonneveld 2 worden. Het oppervlak daarvan is 1,3 hectare groot, ruim genoeg voor 2500 tot 4300 zonnepanelen. Het aantal zonnepanelen dat op het veld kan komen te liggen, hangt af van de te kiezen draagconstructie.

Anna’s Hoeve is een nieuwe wijk in Hilversum, aan de rand van Hilversum Oost, waar de focus ligt op duurzaamheid. De zonneweide past daarom goed binnen de realistatie van de wijk. Uniek aan het project is het dubbele ruimtegebruik van de locatie. De zonnepanelen zijn gelegd op een plateau dat boven de bufferbak van de rioolwaterzuivering is gebouwd. Hierdoor wordt er duurzame energie opgewekt én ruimte bespaard.

HilverZon is een ledencoöperatie van Hilversummers die ernaar streeft om Hilversum in 2030 energieneutraal te krijgen. Zonneweide Anna’s Hoeve is inmiddels het zesde zonne-energieproject en eind 2018 beheert de coöperatie zo’n 4.300 zonnepanelen.

Alhoewel de gemeente Hilversum zorgde voor de totstandkoming van de zonneweide, zullen de panelen niet voor eigen gebruik van de gemeente zijn. Het gebruik is overgedragen aan HilverZon en is op deze manier een postcoderoosproject geworden.

