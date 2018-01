Geschreven op 9-1-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

Zonnepark Zeijen op de voormalige stortplaats in Ubbena is eind december officieel in gebruik genomen. Het zonnepark telt 2.200 zonnepanelen en ligt in de gemeente Assen. Goed voor duurzame energie voor ongeveer 200 huishoudens.

Het terrein waar het zonnepark op is gebouwd is een voormalige vuilstortplaats, die wordt omgeven door bomen. De vuilstortplaats is gebruikt voor sloop- en puinafval en vervolgens afgedekt met folie en zand. Er groeit nu gras, het terrein is ongeschikt voor andere doeleinden.

In september vorig jaar werd na een lange voorbereidingstijd gestart met de bouw van het zonnepark. Als eerste werd de grond geëgaliseerd, vervolgens zijn alle betonblokken op de bult gelegd en uitgelijnd. Hierna konden de stalen frames geplaatst worden, kabels en zonnepanelen. Verder is rondom het park een hek aangebracht, transformatorhuisje neergezet en heeft Enexis een kabel in de grond gelegd voor de afvoer van de zonnestroom. Omwonend kunnen via Vrijopnaam in het zonnepark participeren door zonnepanelen te kopen.

Het zonnepark is een bewonersinitiatief van Energierijk Zeijen, dat tot stand is gekomen met behulp van gemeenten Assen en Tynaarlo, de provincie Drenthe en de Natuur en Milieufederatie Drenthe (NMF). Initiatiefnemer Vrij Op Naam Zonnepark 1 B.V. (VON) heeft het zonnepark, bestaande uit 2200 zonnepanelen, aangelegd en geëxploiteerd.

