18-10-2017

Energiecoöperatie Welschap gaat een zonnepanelenpark ontwikkelen op het terrein van de militaire vliegbasis Eindhoven. Er moeten 12.000 zonnepanelen komen.

Vliegbasis Eindhoven had al geruime tijd de wens om bij te dragen aan het opwekken van duurzame-energie. Eind 2015 is vliegbasis Eindhoven daarom gestart met een onderzoek naar een nieuwe bestemming voor de voormalige zweefvliegstrip waarbij duurzaamheid centraal staat.

Al snel ontstond het idee voor de realisatie van een zonnepark op dit braakliggend stuk terrein. Met dit idee zijn toentertijd contacten gelegd met het Rijksvastgoedbedrijf van Defensie (RVB), de gemeente Eindhoven en lokale energie-coöperaties. In gezamenlijkheid is onderzocht of het technisch, economisch en organisatorisch haalbaar is om hierop een zonnepark te bouwen.

Zonnepark Welschap wordt ongeveer 2,5 hectare groot en er is ruimte voor 12.000 zonnepanelen. Het streven is dat het zonnepark in de loop van 2018 operationeel wordt.

Inwoners die binnen de zogenoemde postcoderoos wonen, kunnen meedoen aan dit project en zo investeren in duurzame energie. De postcoderoosregeling maakt het economisch aantrekkelijk om, in plaats van op het eigen dak, op een locatie in de buurt duurzame elektriciteit op te wekken voor eigen gebruik. De volgende postcodes in Eindhoven zullen waarschijnlijk mee kunnen doen: 5612, 5616, 5617, 5626, 5627, 5651, 5652, 5653, 5657, 5658.

Direct omwonenden kunnen voor meer informatie terecht bij één van deze energiecoöperaties: 03-energie (Gemeente Oirschot); 040energie (Gemeente Eindhoven); Best duurzaam (Gemeente Best); KempenEnergie (gemeente Bergeijk, Bladel, Eersel, Oirschot, Reusel de Mierden); Veldhoven duurzaam (Gemeente Veldhoven).