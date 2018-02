Geschreven op 14-2-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

Het eerste zonnepark van Waterschap Rivierenland is dinsdag 30 januari officieel geopend. Het zonnepark, bestaande uit 2.700 zonnepanelen, is aangelegd op het terrein van de rioolwaterzuivering (RWZI) in Gorinchem-Oost. Dankzij zonne-energie kan deze zuivering binnenkort energieneutraal afvalwater zuiveren.

De komende jaren gaat Waterschap Rivierenland nog meer zonneparken op rioolwaterzuiveringsterreinen realiseren. Een logische keuze, aangezien maar liefst 75% van de energie die het waterschap gebruikt nodig is voor het zuiveren van afvalwater.

Net zoals andere overheidsinstanties heeft het waterschap de opgave gekregen om te voldoen aan de energie- en klimaatdoelstellingen zoals vastgelegd in het VN Klimaatakkoord van 2015.

Duurzame energie is energie afkomstig van natuurlijke bronnen die constant worden aangevuld en het milieu niet schaden, zoals zonne- en windenergie.

Het waterschap Rivierenland heeft de ambitie om al in 2030 volledig energieneutraal te werken. Daarnaast wil het waterschap in 2020 40% van de energie duurzaam opwekken. Met de realisatie van het zonnepark wordt, samen met de al geplande Energiefabrieken, de doelstelling van 40% duurzame energie in 2020 bereikt.

