Geschreven op 14-2-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

Het zonnepark bij Vlagtwedde mag er komen. Dat heeft de rechtbank Groningen besloten. Er was één bezwaar tegen de bouw ingediend maar de rechter heeft geconcludeerd dat de bezwaarmaker geen belanghebbende is.

Eerder al kreeg PowerField van het RVO de toezegging van de SDE subsidie voor dit zonnepark en PowerField had de 126 ha grond medio januari al aangekocht.

Door de uitspraak van de rechter en de positieve SDE beschikking kan PowerField dit voorjaar aanvangen met de bouw van het zonnepark. De eerste werkzaamheden bestaan uit het aanplanten van de blauwe bessenstruiken op het terrein die onderdeel uitmaken van de landschappelijke

inpassing en die ervoor moeten zorgen dat omwonenden minder overlast van de zonnepanelen ondervinden.

Naar verwachting wordt het park eind 2019 in gebruik genomen, en moet het jaarlijks zoveel stroom produceren als 30.000 huishoudens verbruiken.

PowerField realiseert grootschalige zonneparken in Nederland en wil hiermee een bijdrage leveren aan de klimaat en energie doelen. Momenteel is nog geen 6 % van de energie die wij gebruiken duurzaam opgewekt. Na Luxemburg is het percentage duurzaam opgewekte energie in Nederland het laagst van de 28 EU landen.

Met het zonnepark in Vlagtwedde, dat op dit moment het grootste zonnepark van WestEuropa is, wordt er een belangrijke stap in de energietransitie gezet. Naast het behalen van de klimaat en energiedoelen streeft PowerField er ook naar om werkgelegenheid in de regio te creëren en te behouden. Eén van deze initiatieven is het assembleren van zonnepanelen in een eigen zonnepanelenfabriek. Deze zonnepanelenfabriek staat gepland in de provincie Groningen en zal met een 150FTE een belangrijke input zijn voor de werkgelegenheid van de regio. Daarnaast onderzoekt PowerField samen met het Noorderpoort college de mogelijkheid om een aparte opleiding te creëren voor solar engineers, zodat de bouw en het onderhoud van zonneparken door lokale partijen gedaan kan worden.

