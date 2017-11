Geschreven op 16-11-2017 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

Met de opening van Zonnepark Tienbunderweg heeft grondstoffen- en energieproducent Twence een eerste stap gezet op het gebied van zonne-energie.

Het beheer van het zonnepark is in handen van Solarcentury uit Helmond, het bedrijf dat het park ook heeft aangelegd.

In november is het Twence-zonnepark aan de Tienbunderweg officeel geopend. Hiermee is het eerste zonnepark op Twentse bodem een feit. Grondstoffen- en energieproducent Twence wil hiermee bijdragen aan de vermindering van het gebruik van fossiele brandstoffen en van CO2-uitstoot. De organisatie produceert grondstoffen en energie uit afvalstromen, compost, bouwafval, biomassa, bodemassen, en andere duurzame bronnen.

“Wij brengen grondstoffen terug in de kringloop en leveren duurzame energie”, stelt Vos. “We halen met een zeer hoog rendement energie uit afval, dat van het herbruikbare materiaal is ontdaan. Daarmee voorkomen we uitputting van natuurlijke grond- en brandstoffen. Afval is dan geen afval meer, maar een bron van energie en grondstoffen die de hele regio vergroent.”

De aanleg van Zonnepark Tienbunderweg op het Twence-terrein is in twee fasen gerealiseerd. Fase 1 is in mei van dit jaar in gebruik genomen en de panelen van fase 2 leveren sinds eind oktober hun opbrengst aan het openbare elektriciteitsnet. Het totale park bestaat uit 11.000 zonnepanelen en kan 1.000 huishoudens van stroom voorzien.

Het is de bedoeling in de toekomst meer Twence-terreinen in te richten als zonnepark. Op dit moment is Zonnepark Boeldershoek in Hengelo in ontwikkeling. Op 20 hectare grond wil men 60.000 zonnepanelen plaatsen. Dit park moet vanaf het voorjaar van 2019 groene stroom leveren voor circa 4.500 huishoudens.

Ook op de voormalige stortplaats ’t Rikkerink in Ambt Delden wil Twence een zonnepark bouwen. Daarvoor moet het terrein de komende jaren eerst worden voorzien van een afdichtingslaag. Als het 15 hectare grote park met 40.000 panelen operationeel is kan het zo’n 3.000 huishoudens van stroom voorzien.