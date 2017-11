Geschreven op 22-11-2017 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

In de provincie Zeeland gaat Solarfields in samenwerking met ib vogt een nieuw zonnepark realiseren met een opgesteld vermogen van 50 megawatt-piek.

Het park wordt gebouwd rond het havengebied in Vlissingen-Oost binnen de gemeenten Vlissingen en Borssele welke de noodzakelijke vergunningen verstrekt hebben.

De oplevering van Solarpark Scaldia in Vlissingen-Oost is een jaar vertraagd door het uitblijven van een netaansluiting. De verwachting is nu dat de bouw in de loop van 2018 kan starten en dat het zonnepark in september 2018 kan worden aangesloten. De 220.000 panelen worden in een oost-west oriëntatie geplaatst, waarmee op deze locatie het beste rendement wordt verkregen.

Met Solarpark Scaldia zal een grote bijdrage gegeven worden aan de duurzaamheidsdoelstellingen van zowel de betrokken gemeenten als de provincie Zeeland. Het park is ontwikkeld door Solarpark Zeeland. Solarfields en ib vogt gaan samen de bouw en het beheer van dit park uitvoeren.

